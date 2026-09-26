Rusia exige ante la ONU la liberación de Maduro y asegura que logrará sus objetivos en Ucrania

Serguéi Lavrov en su participación en la Asamblea General de la ONU (SARAH YENESEL/EFE)

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, demandó este sábado la “pronta liberación” del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el levantamiento del bloqueo a Cuba, y proclamó que ha llegado el momento de que Palestina disponga de su propio Estado.

“Insistimos en la pronta liberación del líder venezolano y su esposa, y la no repetición de dichos excesos en un futuro”, destacó Lavrov al intervenir en la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

Agregó que lo ocurrido a principios de este año supone “una violación de cualquier norma, incluido las normas de la moral”, lo que incluye el encarcelamiento de Maduro sin juicio de por medio, y resaltó que “el derecho internacional” defiende “la inmunidad e inviolabilidad de los altos cargos del Estado”.

Lavrov, cuyo país ha sido durante años un estrecho aliado tanto de Venezuela como de Cuba, destacó que es necesario adoptar medidas para solventar la “desesperada situación humanitaria” en la isla y recordó que el régimen castrista es objeto de “una presión sin precedentes por parte del vecino del norte”.

Por todo ello, llamó desde la tribuna de Naciones Unidas a “levantar el bloqueo marítimo a la Isla de la Libertad y todas las restricciones al comercio con Cuba, y excluir al país de la largamente odiosa lista de Estados que patrocinan el terrorismo”.

En cuanto al conflicto palestino, subrayó que Rusia “está convencida de que llegó la hora de solucionar el principal problema de Medio Oriente: garantizar un Estado al pueblo palestino sobre la base de las numerosas decisiones de la ONU”.

Además, admitió que no alberga esperanzas de unidad entre las distintas fuerzas palestinas y aseguró que Moscú aboga porque dichos grupos únicamente se planteen objetivos políticos.

Denunció que hace casi un año el Consejo de Seguridad, a propuesta de EU, aprobó un plan de paz para Gaza, pero allí “siguen muriendo ancianos, mujeres y niños”.

Mientras, “la situación se deteriora en la orilla oeste del río Jordan, donde Israel amplía su actividad colonizadora”. “Si seguimos así, fundar un Estado palestino será imposible, ya que simplemente no habrá sitio para ello. Entonces, la seguridad de Israel estará siempre bajo amenaza”, agregó.

En cuanto al tema de la guerra en Ucrania, insistió en que Rusia lucha “por la verdad y la justicia” y que “los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán y las amenazas a la seguridad de Rusia serán eliminadas y la vida civil se restablecerá”.

A su vez, acusó a Europa de “hacer todo lo posible para obstaculizar el arreglo pacífico y torpedear la posibilidad de negociaciones en las que hay muchos interesados, entre ellos, la Administración Trump”.

El líder del Kremlin, Vladímir Putin, que ha intensificado los bombardeos contra Ucrania, aseguró el viernes que los ataques de Kiev durante las recientes elecciones legislativas alejan una eventual reanudación de las negociaciones tripartitas, estancadas desde febrero.