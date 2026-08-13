Brasil inicia proceso para aplicar reciprocidad a aranceles impuestos por EU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (Andre Borges/EFE)

El Gobierno de Brasil anunció este jueves el inicio de un proceso administrativo destinado a aplicar medidas recíprocas contra Estados Unidos por los aranceles impuestos contra el país suramericano.

El anuncio de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva es una respuesta a la decisión de EU de imponer aranceles adicionales de entre 12.5% y el 25% a una gran cantidad de productos brasileños por supuestas prácticas comerciales “desleales” y uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas.

La respuesta de Brasil se basa en la Ley de Reciprocidad Económica, que prevé la aplicación de contramedidas comerciales similares a las aplicadas por Washington.

Asimismo, al inicio del proceso administrativo, el Gobierno de Lula notificó al de Donald Trump para solicitar la celebración de consultas diplomáticas, “cuyo objetivo es mitigar o anular los efectos de las medidas y contramedidas previstas en la ley”, según afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La Cancillería precisó que a lo largo del último año, el Gobierno brasileño presentó “pruebas cada una de las alegaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales” que justificaron la imposición de aranceles.

“Los aranceles estadounidenses son injustificados y arbitrarios, y Brasil seguirá defendiendo su postura en todas las instancias pertinentes. El Gobierno de Brasil seguirá actuando para reducir los daños que los aranceles de Estados Unidos causan a la economía y a los ingresos de los brasileños”, destacó el escrito.

La reciprocidad, que puede suponer la imposición de aranceles, se suma a otras medidas tomadas por el Gobierno brasileño, entre ellas la apertura de una disputa con EU ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos se han deteriorado hasta el punto que la semana pasada, el Gobierno de Donald Trump anunció la retirada del visado a la embajadora brasileña en Washington.

Esa medida se justificó como una respuesta a las supuestas demoras de Brasil en conceder su beneplácito al nuevo embajador designado por Trump para el país suramericano.

El Gobierno de Lula da Silva ha considerado que tanto la imposición de aranceles como la retirada del visado a la embajadora se tratan de sanciones con motivo político, en un intento de Estados Unidos de interferir en las elecciones presidenciales de Brasil del próximo octubre.