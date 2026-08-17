El petróleo sube de nuevo tras acabar sin acuerdo el plazo para negociar el fin de la guerra EU-Irán

Crisis en Medio Oriente Mascate, la tranquila capital de Omán, ahora amenaza por Trump

Baja la esperanza de un acuerdo entre Washington y Teherán para el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz, y sube el barril de petróleo.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida del 2.55 % hasta los 84.5 dólares el barril (2.1 dólares más que en el cierre del viernes), al expirar sin éxito el memorando de entendimiento de 60 días firmado por Irán y Estados Unidos, el cual debería haber dado paso a las negociaciones para poner fin a la guerra y resolver el conflicto nuclear iraní.

La falta de acuerdo y las amenazas mutuas de reanudar los bombardeos masivos tumbaron también las bolsas de valores. Al término de la sesión, el Dow Jones bajó un 0.51 %, el S&P 500 cedió un 0.52 % y el Nasdaq perdió un 0.32 %.

El pesimismo también se hizo notar en otro índice clave, el de los bonos a 30 años, por temor de los inversores a que el estancamiento del conflicto en el golfo Pérsico meta aún más presión a la subida del combustible y de los bienes de consumo.

La rentabilidad del bono del Tesoro de EU a 30 años subía este lunes hasta el 5.31 %, más de cuatro puntos básicos, hasta alcanzar su nivel más alto en diecinueve años. A su vez, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzaba hasta el 4.7 % y el del bono a 2 años subía hasta el 4.2 %, una clara señal de alerta ante una posible fuga de capitales de Estados Unidos a mercados seguros, lo que está obligando al Departamento del Tesoro a hacer más atractivas las ganancias de los inversores para que no saquen el dinero que la primera potencia necesita para financiar su deuda pública.

Bombardear “sin piedad” a Omán

Consciente de que la alta inflación dañará el bolsillo de los electores y mermará las posibilidades de que los republicanos retengan las dos cámaras del Congreso de EE. UU. en las elecciones intermedias que se celebrarán en menos de tres meses, Donald Trump amenaza (una vez más) con duros ataques militares contra Irán, especialmente contra sus puertos, si no se somete a sus condiciones, las cuales pasan —recordó este lunes— por desmantelar su programa nuclear para que no logre fabricar la bomba atómica.

“Estamos ahí (en la guerra contra el régimen de los ayatolás) por una sola razón: Irán no puede tener un arma nuclear”.

La novedad, en esta ocasión, es que sus amenazas se extendieron a Omán, el otro país que controla el estrecho de Ormuz junto con Irán.

“Si Omán se interpone en nuestro camino, los bombardearemos sin piedad”, amenazó Trump en una entrevista telefónica con un reportero de su cadena de televisión predilecta, Fox News. “Nos encargaríamos de ellos con mucha facilidad, tal como hacemos con otros Estados”, presumió el magnate neoyorquino.

Las palabras de Trump llegan momentos después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, asegurara a los medios que Teherán había llegado a un acuerdo con Mascate (capital de Omán) para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz, un paso estratégico clave por el que transita el 20 % de los hidrocarburos que se exportan en el mundo.

Con respecto al estrecho de Ormuz, que de nuevo está sufriendo bloqueos marítimos y se encuentra bajo control parcial de Irán, el republicano insistió (falsamente) en que EU está extrayendo “millones de barriles de petróleo a la semana”.

“Si observamos las cifras que estamos manejando, vemos que el estrecho está abierto y los precios del petróleo están bajando. Y seguirán bajando a menos que decidamos hacer algo mucho más drástico de lo que estamos haciendo”, afirmó sobre la crisis económica derivada de la guerra con Irán, que se aproxima a los seis meses.

No obstante, la realidad es que el petróleo sigue subiendo y la Guardia Revolucionaria iraní continúa manteniendo el estrecho cerrado casi en su totalidad, con sus cañones apuntando a las aguas para que no pase ningún barco sin su permiso.

EU planea sanciones “nunca vistas”

Con las pláticas totalmente estancadas, Washington busca la manera de doblegar la voluntad de Teherán.

En previsión de un probable fracaso del memorando de entendimiento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya adelantó la semana pasada que Estados Unidos adoptará pronto sanciones económicas sin precedentes contra Irán.

“Estén atentos a nuevos anuncios la próxima semana porque vamos a aplicar medidas como nunca se han visto en la historia del aislamiento económico de un país”, dijo Bessent, y añadió que esas decisiones formarían parte de un “doble golpe” que incluiría mantener el bloqueo naval de los puertos iraníes.