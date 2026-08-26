Meta pagará 17.1 mil millones de dólares para evitar histórico juicio por adicción de menores a sus redes

Juicio histórico Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, negó que sus plataformas crearan adicción durante una audiencia en febrero en una corte de Los Angeles (EFE)

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar un máximo de 17,100 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver la histórica demanda conjunta presentada por 29 fiscales estatales de EU que denunciaron la adicción de menores de edad a sus redes sociales, según un documento judicial publicado este miércoles.

Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores, engañar al público sobre los peligros de sus plataformas, ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

Este acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba los reclamos de 29 estados que exigían un total de 1.4 billones de dólares (trillions en inglés), casi el equivalente al PIB de México.

Meta ha aceptado el acuerdo para evitar prolongar los litigios, pero negó estas acusaciones y cualquier responsabilidad.

Compromiso para proteger a los adolescentes

El gigante de las redes sociales liderado por Mark Zuckerberg, además, se ha comprometido a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes (de entre trece y diecisiete años) y menores de trece años.

Entre estas medidas están: la verificación de edad y la eliminación de cuentas de menores de trece años; el bloqueo por defecto de las notificaciones y el acceso general a la aplicación (excepto los mensajes directos) durante la noche; un límite de uso diario por defecto de dos horas; y un modo escolar en el que se silenciarán las notificaciones durante el horario lectivo.

Por último, los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras quince, sesenta y noventa minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación.

“Garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es fundamental para Meta”, declaró la compañía en una publicación de blog sobre el acuerdo este miércoles. “Queremos hacer las cosas bien para padres y adolescentes, y por eso nos asociamos con los fiscales generales estatales para establecer un nuevo estándar en la industria”.

Zuckerberg se libra de ir a juicio

El anuncio del acuerdo se produjo tan solo un día después de que el director de Instagram, Adam Mosseri, testificara en el juicio en California.

Se esperaba que Zuckerberg, también prestara declaración en este proceso judicial, que abre las puertas a otros acuerdos futuros con plataformas similares.

En una primera audiencia celebrada en febrero en un tribunal de Los Ángeles, el fundador de Facebook negó que sus plataformas crearan adicción y culpó a muchos usuarios de engañar con la edad.

Tras el anuncio del acuerdo, que aún requiere la aprobación de un juez, las acciones de Meta subían más de un 3 % en Wall Street.