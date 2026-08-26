¿Qué es una riada y qué las provoca? El fenómeno que ya causó un desastre devastador e histórico en Nepal

Tragedia en Nepal Una riada produjo un desastre de proporciones históricas en Asia, al pie de los Himalaya. (EFE)

Una riada repentina provocó una de las peores tragedias recientes en Nepal: al menos 95 personas murieron y 403 permanecen desaparecidas, entre ellas 341 extranjeros, luego de que una enorme masa de agua descendiera por el río Bhote Koshi y arrasara comunidades enteras cerca de la frontera con el Tíbet (China).

Las autoridades nepalíes investigan de forma preliminar si el desastre fue provocado por un terremoto de magnitud 4.4 que habría desencadenado un gran deslizamiento de tierra, bloqueando temporalmente el cauce del río hasta que el agua rompió la barrera natural y descendió con una fuerza devastadora.

🚨🇳🇵 TRAGEDIA EN NEPAL



Las inundaciones y deslaves en la frontera con Tíbet dejan, hasta el momento, 95 muertos y 403 personas desaparecidas.



🌊 Equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate. El balance permanece en actualización.… — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 26, 2026

¿Qué es una riada?

Una riada es una crecida súbita y extremadamente rápida del caudal de un río, arroyo o barranca, capaz de transportar enormes cantidades de agua, lodo, rocas, árboles y otros materiales en cuestión de minutos.

A diferencia de una inundación convencional, que suele desarrollarse de manera gradual, una riada ocurre casi sin aviso, lo que la convierte en uno de los fenómenos hidrológicos más peligrosos.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), este tipo de eventos pueden desencadenarse por lluvias torrenciales, el colapso de presas naturales, el rompimiento de lagos glaciares, deslizamientos de tierra o incluso terremotos que alteran el cauce de los ríos.

Ambos organismos explican que la velocidad del agua durante una riada puede ser suficiente para destruir puentes, carreteras, viviendas e infraestructura crítica, además de arrastrar vehículos y personas en cuestión de segundos.

🌏 FRONTERA NEPAL 🇳🇵 | CHINA 🇨🇳 | 🚨 URGENTE: CIENTOS DE MUERTOS EN ALUD SIN PRECEDENTES: IMÁGENES APOCALÍPTICAS ⚠️



🛘Desastre de alud de lodo en el lado de Nepal, produjeron muchas muertes y personas desaparecidas en el condado de Jilong, Xigaze (China), Tíbet. pic.twitter.com/OCs0UyoemQ — XAlertNow (@xalertnow) August 26, 2026

¿Cómo un terremoto puede provocar una riada?

Aunque normalmente las riadas se relacionan con lluvias intensas, los sismos también pueden desencadenarlas.

Cuando ocurre un terremoto en zonas montañosas, las vibraciones pueden provocar grandes deslizamientos de tierraque bloquean temporalmente el cauce de un río. Conforme el agua continúa acumulándose detrás del bloqueo, se forma una especie de presa natural.

Si esa barrera colapsa repentinamente por la presión del agua, se libera una enorme cantidad de agua río abajo, generando una riada con un poder destructivo similar al rompimiento de una presa.

Este mecanismo ha sido documentado por investigadores del USGS, la NASA y diversos estudios publicados en revistas científicas sobre riesgos geológicos, especialmente en regiones montañosas como el Himalaya.

Nepal atribuye a un terremoto el origen de la riada masiva en la frontera con China Vista aérea de Trishuli, en el distrito nepalí de Nuwakot, donde varias personas han muerto y centenares están desaparecidas debido a una riada causada por un terremoto, según las autoridades locales. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA (NARENDRA SHRESTHA/EFE)

El desastre en Nepal

Según las autoridades, la riada descendió alrededor de las 9:15 horas locales por el río Bhote Koshi, golpeando con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

El portavoz de la Policía de la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó que la corriente destruyó pueblos, mercados, carreteras y proyectos hidroeléctricos, mientras continúan las labores de rescate.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, informó ante la Cámara de Representantes que un terremoto registrado horas antes habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río y originó posteriormente la riada.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró un sismo de magnitud 4.4, con epicentro a unos 77 kilómetros al noroeste de Kodari y una profundidad de 10 kilómetros, pocas horas antes del desastre.

¿Por qué Nepal es vulnerable a este tipo de fenómenos?

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advierte que el calentamiento global está acelerando el retroceso de los glaciares en el Himalaya, favoreciendo la formación y expansión de lagos glaciares que pueden originar inundaciones repentinas cuando sus barreras colapsan.

El organismo aclara que el riesgo depende también de factores como la geología, la topografía y las precipitaciones.

En tanto, el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), organismo científico especializado en la región del Hindu Kush-Himalaya, ha documentado que Nepal es uno de los países con mayor exposición a inundaciones repentinas asociadas a lagos glaciares y deslizamientos de tierra debido a su relieve montañoso y la expansión de estos cuerpos de agua.

¿Qué está pasando en Nepal?

Los equipos de rescate recuperaron al menos 95 cadáveres en las zonas afectadas por la riada que golpeó este miércoles el norte de Nepal, mientras 484 turistas, entre ellos 391 extranjeros, permanecen sin contacto, según el último balance de las autoridades.

La identificación de los fallecidos todavía no ha concluido, mientras continúan las labores para determinar el número total de víctimas y los daños provocados por el desastre, informó en un comunicado el Gobierno nepalí.

Las autoridades desplegaron policías, militares, brigadas de rescate y helicópteros para localizar sobrevivientes y asistir a las comunidades afectadas. Sin embargo, el gobierno advirtió que el número de víctimas podría aumentar conforme los equipos logren acceder a las localidades incomunicadas._Con información de EFE.