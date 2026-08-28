Daño a 4,000 escuelas en Colombia tras el terremoto eleva riesgo de reclutamiento infantil: ONU

A 18 días del terremoto se mantienen dudas sobre el número de desaparecidos en Colombia (EFE)

Terremoto en Colombia — “El reclutamiento de niños en Colombia es un problema preexistente. Nos preocupa que la situación de los menores sin escuela pueda agravar” el riesgo de reclutamiento infantil por parte de grupos armados, tras los daños que sufrieron las 4,000 escuelas tras el terremoto que azotó el país el pasado 10 de agosto, alertó María José Torres, coordinadora residente de la ONU en el país sudamericano.

En videoconferencia, el funcionario de Naciones Unidas recalcó que hay casi 4,000 instalaciones educativas inoperables en las zonas afectadas por el sismo, por lo que las “necesitamos reconstruir muy rápidamente, incluido para que los niños regresen a un entorno educativo protector, particularmente en las áreas en las que estamos trabajando en Chocó y Valle del Cauca, donde hay presencia de grupos armados ilegales”, apuntó. María José Torres apuntó que los principales hospitales de las zonas muy vulnerables también se encuentran inoperativos.

El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia dejando 331 muertos y 4,439 heridos, de acuerdo con el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La coordinadora de la ONU refirió que cerca de 196,000 familias resultaron afectadas a lo largo de 16 entidades del país, lo que representa prácticamente la mitad del territorio colombiano.

Para atender a la emergencia, el equipo de la ONU ha actualizado su plan de respuesta y solicita 148 millones de dólares a la comunidad internacional para socorrer a 127,000 personas en situación de extrema urgencia.

Entre otras necesidades, Torres priorizó la entrega de subsidios de alquiler y materiales de construcción para avanzar en la vuelta a la normalidad.

Destacó la participación de organizaciones de las comunidades indígenas y afrocolombianas que han formado parte de los equipos de respuesta ante esta emergencia. (Con información de EFE)

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