Se eleva a 1,900 los desaparecidos tras riada en Nepal, más de 600 son extranjeros

A tres días de la tragedia el número de personas desaparecidas se elevó a casi 2,000 (EFE)

Tragedia en Nepal — Tres días después de la devastadora riada que golpeó a Nepal, autoridades elevaron este viernes a 1,924 la cifra de desaparecidos, luego de agregar a más de 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos arrasados por las aguas, en tanto que la cifra de víctimas mortales llegó a 571.

Un reporte de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) refiere que la cifra de personas con las que se perdió todo contacto tras el desbordamiento del río Bhote Koshi aumentó de forma drástica al informarse de 977 desaparecidos más en las últimas horas.

Entre los incomunicados figuran 933 empleados de centrales hidroeléctricas, más de un centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad y personal aduanero, y 622 turistas extranjeros (473) y nepalíes de residencia exterior (149), además de ciudadanos locales.

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) informó que entre los visitantes sin contacto se encuentran dos ciudadanos españoles, mientras que un tercero ha sido encontrado con vida.

TURISTAS

Según las autoridades nepalíes, el total de viajeros que no han podido ser localizados incluye también a 98 ciudadanos de la India, 65 de Estados Unidos, 61 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia y 33 del Reino Unido, entre otras nacionalidades.

Las fuerzas de seguridad y la Policía Turística han logrado evacuar a 121 visitantes extranjeros en las zonas afectadas hasta el momento, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

El balance de fallecidos se elevó a 571 cadáveres recuperados, mientras decenas de equipos de rescate continúan peinando los caudales y las riberas de los ríos.

En Pokhara, a donde han trasladado más de un centenar de cuerpos hallados en las cuencas de distritos como Tanahun, Gorkha y Dhading, decenas de familias tratan de identificar a sus allegados a través de fotografías proyectadas en pantallas o expuestas en muros públicos.

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