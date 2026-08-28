¿Por qué sigue la alerta en Nepal? : Advierten posible desbordamiento de un río formado en el Himalaya

Alerta en Nepal A días del desastre natural, el peligro aún acecha a algunas comunidades debido al posible desborde e un río artificial creado en el himalaya tras la riada. Foto: EFE (NARENDRA SHRESTHA/EFE)

Autoridades de Nepal y China advirtieron este viernes 28 de agosto de un nuevo peligro de inundaciones en la zona fronteriza, donde un lago artificial formado por escombros amenaza con generar una segunda catástrofe mientras continúan las labores de rescate. Tras el catastrófico colapso de un glaciar el pasado miércoles 26 de agosto de 2026, que provocó una riada devastadora de rocas, hielo, barro y escombros a lo largo de los sistemas fluviales del Himalaya, se ha formado un lago de barrera en la frontera entre Nepal y la región tibetana de China.

¿Por qué sigue la alerta en Nepal después de la Riada?

Este cuerpo de agua, originado por la obstrucción del río Lhende debido a los escombros, acumula ya más de 2,5 millones de metros cúbicos y comenzó a desbordarse el viernes 28 de agosto.

El desastre inicial, atribuido a una avalancha de hielo y roca procedente probablemente de la cara norte del Langtang Lirung a unos 5 mil 200 metros de altitud, arrasó comunidades, infraestructuras, carreteras y el paso fronterizo de Gyirong (Rasuwa en el lado nepalí). El saldo de víctimas supera los 500 muertos en Nepal (con cifras actualizadas que rondan los 579 según algunos reportes) y varios en el lado chino, además de cerca de un millar de desaparecidos en ambos territorios, entre ellos cientos de extranjeros.

¿Cuáles son los nuevos riesgos en Nepal?

Según el Ministerio de Recursos Hídricos de China, el lago se formó cerca de la confluencia de los ríos Chhochen Khola y Purepu Tsangpo. El jueves se estimaba su volumen en 1.5 y 2 millones de metros cúbicos y ya mostraba signos de desbordamiento; para el viernes superaba los 2.5 millones.

Se prevé que otros 3 millones de metros cúbicos puedan afluir en los próximos tres días por las lluvias previstas, elevando el riesgo de rotura a “alto”, con un posible caudal máximo alrededor del 1 de septiembre.

La National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA) de Nepal y el Departamento de Hidrología y Meteorología confirmaron la formación de este lago a unos 18 kilómetros aguas arriba del paso de Rasuwagadhi, con una superficie estimada de 0.11 kilómetros cuadrados. Advirtieron que el nivel del agua con barro ha aumentado en el mismo lugar de la riada original y existe riesgo de una nueva inundación en las riberas del Bhotekoshi y el Trishuli.

¿Qué han dicho las autoridades de los nuevos riesgos en Nepal?

La NDRRMA emitió un aviso oficial solicitando a los residentes de las zonas bajas, pasajeros, equipos de rescate y todas las personas afectadas que extremen la precaución, se mantengan alejados de las orillas de los ríos y se dirijan a lugares seguros.

Nepal Police publicó una alerta tras recibir información de que la presa de agua en el lado tibetano se había roto o desbordado nuevamente, instando a personal de seguridad, rescatistas y población a permanecer en alerta inmediata y trasladarse a zonas seguras.

En el distrito de Rasuwa, el alto funcionario Narendra Pariyar indicó que se recibió notificación del desbordamiento y se observa un aumento del nivel del río, aunque se desconoce aún la magnitud exacta.

Las autoridades nepalesas suspendieron temporalmente las operaciones de rescate (incluyendo vuelos de helicópteros) durante unos 90 minutos el viernes como medida de precaución, mientras los vecinos subían a zonas elevadas. En el lado chino, los equipos de rescate también se retiraron momentáneamente a áreas seguras ante el riesgo de inundaciones secundarias, deslizamientos o avalanchas, aunque más tarde se reanudaron las labores al considerar el riesgo “manejable”.

Por su parte, China movilizó un equipo de ingenieros para realizar reconocimientos aéreos, modelado 3D y simulaciones de inundación. Ambos países continúan monitoreando la situación, con posibles lagos adicionales en la zona. Las autoridades instan a la máxima vigilancia mientras se intensifican las búsquedas de supervivientes y la recuperación de cuerpos en una región aún devastada.

La situación permanece dinámica y las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales de la NDRRMA, el Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal y las autoridades chinas.