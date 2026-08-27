¿Cuántas personas han muerto por la riada en Nepal? Actualizan la cifra a 359 fallecidos y más de mil 400 desaparecidos este 27 de agosto

Riada en Nepal El último balance difundido por la Policía nepalí actualiza la cifra a 359 personas fallecidas. (EFE)

La tragedia ocurrida el miércoles 26 de agosto entre el norte de Nepal y el Tíbet, en la que el desprendimiento masivo de un glaciar generó una masiva riada que bajó a gran velocidad por el valle del río Bhote Koshi, se mantiene bajo la mirada de todo el mundo debido a las catastróficas consecuencias del evento.

Según fue reportado por las autoridades nepalíes a través de la plataforma X, antes Twitter, el número de muertes escaló a 359 personas fallecidas, mientras que China registró tres muertes más. Entre ambas regiones, la cifra de desaparecidos y desaparecidas supera los 1,400, quienes se encuentran a kilómetros de la zona de origen de la riada.

Tragedia en Nepal y el Tíbet: ¿cuál es el total de personas fallecidas y desaparecidas por la masiva riada?

De acuerdo con primeros reportes, la riada golpeó el norte de Nepal alrededor de las 9:15 horas locales del miércoles 26 de agosto, afectando también su frontera con China al arrasar las localidades Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

El impacto de la masa de agua causó daños inmediatos a la infraestructura vial, mercados, viviendas y proyectos hidroeléctricos, además de arrastrar miles de personas en su descenso por el río Bhote Koshi.

🚨🇳🇵 TRAGEDIA EN NEPAL



Las inundaciones y deslaves en la frontera con Tíbet dejan, hasta el momento, 95 muertos y 403 personas desaparecidas.



🌊 Equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate. El balance permanece en actualización.… — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 26, 2026

Los registros iniciales confirmaron la recuperación de al menos 95 cadáveres, no obstante, mediante un último balance difundido en redes la mañana de este jueves, la Policía nepalí actualizó la cifra a 359 personas fallecidas por el desastre natural, mientras que el número de desaparecidos reporta la cantidad de 644 entre personas de nacionalidad nepalí y extranjeros:

Nepal: 127.

127. India: 178.

178. Estados Unidos: 65.

65. Ucrania: 53.

53. Malasia: 51.

51. Australia: 35.

Por su parte, China reportó tres muertes más, confirmando también 558 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong. Las cifras del suroeste chino sitúan la cantidad total de 362 muertos y alrededor 1,400 desaparecidos.

Según informan las autoridades, la mayor parte de las víctimas se encuentran a kilómetros de la zona de origen de la riada, arrastradas hasta la parte baja del río, bajo una enorme masa de agua, lodo, piedras y la infraestructura de varias localidades, por lo que se mantienen las labores de rescate en la región afectada.

¿Cómo va el rescate en Nepal y el Tíbet tras la riada del 26 de agosto?

Las autoridades de emergencia desplegaron cuerpos de seguridad como militares y policías, brigadas de rescate para atender localidades afectadas, además de incluir helicópteros que auxilien en la localización de personas desaparecidas.

Abhi Narayan Kafle, portavoz de la Policía nepalí de Katmandú, confirmó a EFE que las autoridades han rescatado con vida a 445 personas en las últimas horas, entre ellas 27 extranjeros, mientras que 63 personas se encuentran recibiendo tratamiento en varios hospitales de la región.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores chino aseguró que Pekín y Katmandú mantienen “cooperación estrecha” en los esfuerzos de búsqueda y rescate. Según fue señalado por Xinhua —agencia estatal china de noticias—, un equipo de rescate ha logrado aproximarse al núcleo de la catástrofe en suelo tibetano, sin embargo, no se precisó si ha logrado ingresar en el paso de Gyirong.

Las atenciones de auxilio prevalecen en los distritos más afectados, donde las autoridades de la India mantienen la distribución de suministros de emergencia, atención médica, reparto de alimentos e instalación de casas de campaña.