Washington agrega en un mapa el estrecho de Ormuz como su “nuevo” territorio

El estrecho de Ormuz sigue en la mira de EU (EFE)

Guerra EU-Irán — Al cumplirse seis meses de la guerra entre EU e Israel contra Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red Truth Social, un mapa en el que destaca el estrecho de Ormuz y que es señalado como “nuevo” territorio estadounidense. Junto a las banderas de Puerto Rico, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall, entre otras, el republicano añadió el estratégico paso marítimo de gas y petróleo mundial ubicado en Oriente Medio sobre el que ya había advertido que pretendía quedárselo y declararlo territorio de Estados Unidos.

El Comando Central de EU (Centcom) declaró abierto el estrecho de Ormuz después de que las fuerzas estadounidenses desminaran el canal, al igual que lo hizo el martes Trump aunque posteriormente Irán lo negó.

Por su parte, el régimen de Irán insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, y se niega a negociar hasta entonces, al menos en público, con un tono de desafío ante Washington.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el jueves que sigue vigente el bloqueo naval y que EU controla, en esencia, el estrecho de Ormuz, que permanece abierto gracias al presidente Trump y a las fuerzas armadas estadounidenses".

Leavitt también confirmó que no se están llevando a cabo negociaciones y que Washington busca ahora elevar la presión económica sobre Irán con la operación ‘Paria económico’ anunciada este lunes, sin fecha de aplicación, para sancionar a todo aquel que comercie con Irán.

El magnate republicano señaló que no tiene prisa en retomar las estancadas conversaciones de paz cuando se cumplen seis meses desde que EU e Israel lanzaran una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero que ha derivado en un impopular conflicto sin visos de un final. (Con información de EFE)

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