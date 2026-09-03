El Canal de Panamá restringe a partir del viernes el paso de buques por El Niño

Sequía en el canal de Panamá Un buque de carga navegando por las esclusas de Agua Clara este martes, en el Canal de Panamá en el puerto caribeño de Colón (BIENVENIDO VELASCO/EFE)

El Canal de Panamá restringe desde este viernes a 34, de una media de 36, los tránsitos diarios de buques, una medida que busca ahorrar el agua dulce que le proveen dos lagos que ya sufren por la falta de lluvias asociadas al fenómeno El Niño, mientras que a partir del próximo 15 de septiembre serán 32 tránsitos diarios, confirmaron este jueves las fuentes del Canal.

En la mañana de este jueves había 99 naves en fila para cruzar el paso navegable que une el Atlántico y el Pacífico: 94 con reserva, de ellas 26 neopanamax o las de gran calado y que pasan por la ampliación operativa desde junio de 2016, y cinco sin reserva, tres de ellas neopanamax.

Primera restricción en tres años

Esta restricción del tránsito, la primera desde la crisis hídrica de 2023 que llegó a limitarlo a 22 diarios a finales de ese año también por El Niño, se suma a la reducción del calado —la parte sumergida del barco— ya en vigor en la ampliación mediante un cronograma que arrancó el pasado 3 de julio.

Al Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, lo alimentan los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, y su cuenca hidrográfica presentó entre mayo y agosto pasados un déficit de lluvias del 34 %.

Estos lagos también suplen a la mitad de la población de Panamá, un país de poco más de cuatro millones de habitantes donde el servicio de agua está en manos de una empresa estatal que ha reconocido que hasta el 50 % del recurso se pierde en averías y roturas del sistema.

La administración del Canal prevé que la situación hídrica pueda empeorar ante la ocurrencia de un fenómeno El Niño fuerte, que amenaza con rebajar aún más el nivel en la temporada lluviosa, de octubre a diciembre, y con probabilidades de extenderse hasta el final de la estación seca panameña, entre enero y abril.

La medida llega cuando los precios de los cupos en subastas, el mecanismo establecido para las naves que llegan al Canal sin una reserva de tránsito, se han disparado y llegado a superar la cifra excepcional de 5 millones de dólares, cuando la media registrada a inicios de año era 55,000 dólares.

De acuerdo con analistas, la crisis en el estrecho de Ormuz ha llevado a los transportistas de energéticos como el gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL) a redirigir su ruta hacia el corredor América-Asia, con lo que el paso por el Canal garantiza que lleguen a tiempo, siempre que este no se encuentre saturado, como está empezando a ocurrir y se agravará a partir de ahora, añadiendo más presión a los precios del transporte marítimo internacional (con información de EFE).