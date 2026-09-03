¿Quién era Gloria Steinem? La periodista feminista y fundadora de la revista Ms. que falleció a los 92 años

Gloria Steinem La periodista y activista feminista fue una figura trascendental en la lucha por los derechos del aborto y contra la violencia doméstica.

El fallecimiento de la activista y periodista feminista, Gloria Steinem, ha puesto por un instante en pausa al mundo entero, espacio necesario para mirar el camino de casi cien años que Steinem recorrió con la fortaleza, valentía y una profunda indignación por la injusticia, cualidades requeridas para cambiar el papel de las mujeres en la historia.

“Sus palabras, acciones y ejemplo les daban a las personas la libertad de ser ellas mismas”, expresó el mensaje de su fundación publicado este jueves 2 de septiembre, en el que anunció la muerte de Gloria Steinem a los 92 años de edad y destacó su aportación histórica a la equidad del mundo, un regalo que fue capaz de experimentar por su cuenta y sembrar las bases de su indispensable evolución en las generaciones venideras.

Gloria Steinem: ¿quién era y cómo comenzó su trayectoria feminista?

Steinem nació el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, siendo la segunda hija de Ruth y Leo Steinem, siendo éste último un vendedor ambulante, por lo que los constantes traslados de la familia no le permitieron a Gloria asistir con regularidad al colegio hasta los 11 años.

Posteriormente, sus padres se divorciaron, dejando a la más joven de las hermanas Steinem al cuidado de su madre en Toledo, ya que la mujer padecía una enfermedad mental. En años posteriores, Gloria recordaría esa experiencia —junto a los estereotipos de matrimonio y “ama de hogar” típicos de los años cincuenta— como parte de su decisión para rechazar el matrimonio.

Steinem asistió al Smith College en Massachusetts tras finalizar la secundaria y recibir el apoyo de su hermana, quien se quedó en Toledo para cuidar de su madre. En este colegio, Gloria estudió Ciencias Políticas y se graduó con honores en 1956, obteniendo la beca Chester Bowles que le permitió pasar dos años estudiando e investigando en la India.

Comenzó su carrera profesional como periodista en Nueva York, teniendo por primeros artículos temas sobre estilo de vida o servicios relacionados con la moda, centrados en la mujer; a pesar de que ella sugirió artículos políticos para la revista dominical del New York Times, el de Steinem dijo: “No te veo de esa manera”.

En 1963, la revista Show la contrató para que se infiltrara y reportara sobre las condiciones laborales en el Playboy Club de Hugh Hefner, artículo que reveló la vida poco glamorosa, sexista y mal pagada de las conejitas/camareras, sin embargo, este reportaje también representó dificultades en su profesión debido a que dejó de ser “tomada en serio” como periodista.

Para este punto, Gloria Steinem ya había comenzado a dedicar su vida a causas como la libertad reproductiva y la prevención de la violencia doméstica, a las desigualdades de género en el ámbito laboral y político, e incluso su ensayo “Después del Poder Negro, la Liberación de las Mujeres” —publicado en la revista New York que ayudó a fundar en 1968— la consagró como una de las líderes feministas de la llamada “segunda ola del feminismo”, que enfocó el movimiento en la desigualdad cultural, sexualidad, familia y ámbito laboral.

La vida de Steinem ha estado dedicada a la causa de los derechos de las mujeres, liderando marchas y recorriendo el país como oradora muy solicitada. En sus últimos años, Gloria recibió a cientos de invitados en su sala de estar para Círculos de Diálogo, una tradición que, según lo expresó el mensaje de su fundación, la prolífica periodista deseo que continuara mucho después de que ya no esté con nosotros.

A pesar de su rechazo al matrimonio, Gloria se casó a sus 66 años de edad con el activista ambiental David Bale, quien falleció cuatro años después de la boda en el año 2003. No obstante, Steinem mantuvo una estrecha relación con su hijastro, el actor Christian Bale.

“Si me hubiera casado cuando debía, habría perdido mi apellido, mi residencia legal, mi historial crediticio y muchos de mis derechos civiles”, declaró a National Geographic.

Fundación de la Revista Ms. en 1972: “Por fin sé que no estoy sola”

En 1971, se unió a sus compañeras activistas Bella Abzug, Betty Friedan y Shirley Chisholm para fundar National Women’s Political Caucus (NWPC), con el objetivo de aumentar la participación de las mujeres en la política, y un año después revolucionó el periodismo al fundar la Revista Ms. junto a la activista Dorothy Pitman Hughes, quien protagoniza a la par de Steinem una de las fotografías más icónicas del movimiento: ambas levantando el puño, asegurando que el feminismo no era un movimiento exclusivo de mujeres blancas privilegiadas.

Segunda Ola del Feminismo 1960 a finales de 1980.

Otras de las prominentes feministas de la segunda ola que participaron en la fundación de la Revista Ms. y del equipo editorial original, fueron:

Letty Cottin Pogrebin.

Patricia Carbine.

Mary Thom.

Joanne Edgar.

Nina Finkelstein.

Mary Peacock.

Elizabeth Forsling Harris.

Esta revista nació como la primera revista nacional estadounidense creada, escrita y dirigida por mujeres. Para el 50 aniversario de Ms. en 2022, Steinem escribió la anécdota de su primera publicación: “No sabía cuál sería la respuesta, especialmente en los quioscos, sin precedentes ni espacio para una revista femenina que no tratara sobre el hogar, la familia y los hijos”.

Sin embargo, la publicación se agotó en tan sólo una semana e incluso causó que bolsas de correo llegaran a la oficina editorial, “tantas que apenas cabían”, con cientos de notas personales, confesiones y pequeñas novelas de mujeres en todo el país. Para Steinem, esta reacción fue un contagio de verdades que dio cobijo al sexo femenino: “Por fin sé que no estoy sola”.

“Durante más de medio siglo, Steinem contribuyó a visibilizar las ideas, las voces y los movimientos feministas a través del periodismo, la organización y el activismo, y ayudó a convertira Ms.en lo que sigue siendo hoy: no sólo una revista, sino un movimiento”, publicó Ms. este jueves 2 de septiembre, tras anunciarse el fallecimiento de una de sus fundadoras.

El legado de Gloria Steinem: ¿qué heredan las nuevas generaciones del feminismo y la humanidad?

Además de su trabajo como periodista y activista, Gloria también fue una autora prolífica, con libros como:

Actos escandalosos y rebeliones cotidianas. (1983).

Revolución desde dentro: Un libro de autoestima. (1992).

Más allá de las palabras. (1993).

¡La verdad te hará libre, pero primero te hará enfadar! (2015).

Mi vida en la carretera. (2016).

Una de sus grandes pasiones era viajar, algo que siguió haciendo durante sus ochenta años y conectó estrechamente con su naturaleza activista, pronunciándose en temas que iban desde la mutilación genital femenina hasta la reconciliación con Corea, sin embargo, la igualdad de las mujeres era su prioridad.

En el año 2018, dirigió un “círculo de diálogo” de mujeres en una obra de teatro del circuito Off-Broadway (“Gloria: A Life”) que celebraba su vida. Durante el foro abierto de la producción, las mujeres del público se levantaron una a una para agradecerle sus aportaciones a la lucha por los derechos de la mujer y contar sus propias historias de discriminación, muchas de ellas conteniendo las lágrimas.

Gloria Steinem dijo en una ocasión: “Toda mujer que decida comportarse como un ser humano pleno debe saber que los defensores del statu quo la tratarán como una especie de burla. Esa es su primera y principal arma. Necesitará el apoyo de sus compañeras”, destacando el papel de la mujer en la vida de otras mujeres, así como el alcance que la sororidad y la empatía pueden tener en la histórica lucha por la igualdad.