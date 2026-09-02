Tiroteo en Minneapolis deja un muerto y seis heridos

Tiroteo en Minneapolis (EFE)

Una persona murió y varias más resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido este miércoles en el centro de Minneapolis, en donde dos agentes figuraban entre las víctimas, según informaron las autoridades.

Un representante del hospital a donde fueron trasladadas las víctimas, Hennepin Healthcare, dijo al canal Fox que ingresaron a siete personas y que una había fallecido.

La ciudad anunció el tiroteo alrededor de las 5:10 p.m., hora local, a través de las redes sociales y señaló que la policía estaba respondiendo al incidente.

En un mensaje, la policía de la ciudad de Minneapolis, Minnesota, afirmó que “se encuentra en el lugar de un tiroteo en la zona de la calle Grant Este, número 15, en el que hay varias víctimas, entre ellas dos agentes de policía. Por favor, eviten la zona. Se proporcionará más información a medida que esté disponible”.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, afirmó en un mensaje en su cuenta de X donde destacó que su equipo de seguridad respondió al tiroteo.

“Mi equipo de seguridad pública está respondiendo a un tiroteo en el centro de Mineápolis esta tarde. Los agentes estatales están sobre el terreno para apoyar a la Policía local y compartiremos más información a medida que esté disponible”, manifestó.

El Gobierno de la ciudad pidió al público que evitara una amplia zona de la ciudad que incluía el Parque Loring.

Un video aéreo de KARE, afiliada de NBC en Minneapolis, mostró una gran presencia policial, incluyendo lo que parecían ser vehículos blindados y agentes de tipo SWAT.

Asimismo, un video grabado por una persona en el lugar mostraba vehículos policiales con las sirenas y las luces encendidas.

Una testigo le dijo a KARE que bajaba las escaleras hacia el vestíbulo de un edificio cuando escuchó disparos y vio a “alguien que estaba tirado en el suelo”.

“Simplemente salí del edificio de inmediato, porque sabía lo que estaba pasando, así que no quería verme envuelta en eso”, detalló.

“Escuché muchos disparos más. Para cuando por fin salí del edificio, probablemente ya había escuchado entre 25 y 30 disparos, porque había varios oficiales que habían entrado”, le dijo la mujer a un reportero de KARE, quien describió el lugar como un edificio de departamentos.

Otro testigo del incidente afirmó que estaba fumando detrás del inmueble cuando escuchó los disparos: “Se oyeron pop-pop-pop-pop y luego muchos más, y después subí las escaleras”.

Además, afirmó que vio al administrador de la propiedad y a un trabajador de mantenimiento en el suelo con heridas de bala.

“Luego vi que sacaban a un oficial que había recibido un disparo en la pierna”, indicó.

Según el canal local KSPT, otro policía recibió disparos en el estómago, pero no estaba calro su estado de salud.