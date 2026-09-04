Casa Blanca lanza videojuegos que recrean el muro fronterizo y políticas antiinmigrantes de Trump

Arcade Trump

La Casa Blanca puso en marcha “Arcade”, una plataforma digital que reúne cinco videojuegos de estética retro inspirados en algunas de las principales políticas de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El sitio se encuentra disponible en Arcade.gov, presenta juegos en los que los usuarios pueden construir un muro fronterizo, patrullar el río Grande para detener a personas que intentan ingresar al país, retirar determinados alimentos de una cadena de suministro y participar en programas promovidos por el gobierno estadounidense.

Uno de los títulos, “Build the Wall”, retoma la dinámica de Tetris. El objetivo consiste en colocar piezas para levantar un muro que tiene la función “proteger la frontera de la horda que se aproxima”.

En “Rio Run”, basado en Snake, el jugador recorre la frontera a lo largo del río Grande y debe detener a personas que intentan cruzar. Al finalizar la partida, los personajes detenidos son contabilizados como deportaciones.

Videojuegos con sello político

Los otros dos títulos integrados en Arcade hacen referencia a diferentes programas de la actual administración estadounidense.

“Flappy Bill” utiliza una mecánica similar a Flappy Bird y coloca a un águila calva sobrevolando el National Mall, mientras que “Trump Savings Tycoon” el jugador debe recolectar dinero para las llamadas Trump Accounts, un programa que conforma una aportación de mil dólares para los niños nacidos durante el segundo mandato del presidente.

La Casa Blanca promocionó la plataforma en redes sociales con animaciones que imitan las pantallas de carga de consolas como PlayStation y Nintendo. Las piezas utilizan el lema “Can’t stop winning” (“No podemos dejar de ganar”) y están relacionadas a políticas como la construcción del muro y las deportaciones.

En una de las animaciones, el antiguo logotipo de la compañía japonesa Sega es modificado para crear *“MAGA”, acrónimo del lema político de Trump, Make America Great Again.

La Casa Blanca explicó al medio The Washington Examiner que la iniciativa pretende llevar la agenda presidencial a un formato interactivo y presentar los resultados de la administración de una manera que conecte con el público estadounidense.

La plataforma contempla además el lanzamiento de un sexto videojuego, aunque por ahora no se han dado a conocer detalles sobre su contenido.

Con información de EFE

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