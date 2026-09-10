11 de septiembre: ¿Cuántos mexicanos murieron en el atentado a las Torres Gemelas?

Las Torres Gemelas en Nueva York antes del atentado del 11 de septiembre de 2001 Vista aérea de la ciudad de Nueva York, en la que destacan las Torres Gemelas del World Trade Center. Imagen original de la colección *Carol M. Highsmith’s America* de la Biblioteca del Congreso. Mejorada digitalmente por rawpixel. (rawpixel.com / Carol M Highsmith)

En el atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York, se confirmó un total de 2,753 personas fallecidas en el lugar, de las cuales 343 fueron bomberos. De esa cifra total, se estima que ciudadanos de 77 nacionalidades distintas estuvieron en el ataque, entre las cuales la mexicana también fue parte.

¿Cuántos mexicanos muerieron en el atentado de las Torres Gemelas?

De acuerdo a cifras oficiales fueron 16 los mexicanos que perdieron la vida en el atentado, de entre los cuales solo algunos pudieron ser identificados. Inclusive, se estima que son muchas más las víctimas mexicanas de acuerdo al Museo y Monumento Nacional del 9 de septiembre. Esto debido a la inexistencia de documentos oficiales dado el estatus de migrantes indocumentados. En 2022, se hizo un foro en donde se discutió sobre este tema, señalando el proceso legal tan complejo que significa poder identificar su existencia y asegurar que no sean olvidados.

¿Quiénes fueron los mexicanos que murieron en el atentado de las Torres Gemelas?

Antonio Javier Álvarez. Parrillero. Originario de Puebla.

Antonio Meléndez. Cocinero. Originario de Puebla.

Leobardo López. Mesero. Originario de Puebla.

Martín Morales. Asistente de cocina. Originario de Tlaxcala.

Juan Ortega Campos. Repartidor. Originario de Morelos.

Arturo Alba Moreno. Originario de la CDMX.

José Manuel Contreras. Originario de Jalisco,

Germán Castillo García Originario del Estado de México.

José Guevara González. Originario de Aguascalientes

José Antonio Santos Anaya Originario de Aguascalientes.

Fernando Jiménez Molina Originario de Oaxaca.

Alicia Acevedo Carranza. Originaria de Puebla

Víctor Antonio Martínez Pastrana. Originario de Puebla

Juan Romero Orozco. Originario de Puebla

Margarito Casillas. Origen desconocido.

Norberto Hernández. Origen desconocido.⁠

Muchos de los mexicanos fallecidos en el atentado trabajaban en el restaurante Windows of the World ubicado en el piso 106 y 107 de la Torre Norte en el World Trade Center.

Las víctimas mexicanas del 11 de septiembre no se identificaron al momento

Las víctimas mexicanas no se registraron al momento y en el caso como el de Leobardo López Pascual la espera duró casi tres años, luego de que en 2004 se identificara finalmente su identidad. Esto gracias a que la familia envió un cepillo de dientes y un peine con los que las autoridades pudieron hacer una comparación de ADN que pudo determinar finalmente de quién se trataba.