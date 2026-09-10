Agosto 2026 Agosto 2026 fue el mes más caluroso de la historia: así se confirmó el aumento de temperatura a causa del cambio climático (Pexels)

Nuevos datos publicados por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), confirmaron que agosto de 2026 se convirtió en el mes más caluroso jamás registrado a nivel global.

Ante este evento natural, Samantha Burgess, responsable de la división de clima en el CEPMPM, advirtió sobre la gravedad del hallazgo: “Estas observaciones demuestran cómo el cambio climático está llevando a extremos inéditos tanto a la atmósfera como a los océanos”, comentó Burgess.

¿Cuáles fueron las cifras del histórico registro de agosto?

De acuerdo con el informe oficial, la temperatura media mundial del aire en superficie alcanzó los registró 0.85 grados centígrados durante agosto de 2026.

La cifra se emparejó con la marca histórica absoluta de julio de 2023 y superó los registros previos del mismo mes de años pasados.

Incluso superando la marca de 1.5 grados desde noviembre de 2025, lo que refleja un repunte en el calentamiento global impulsado por la combinación del cambio climático.

¿Qué afectaciones se registraron en Europa?

El verano de 2026 en Europa Occidental se posicionó como el más cálido de todos los tiempos, desplazando el récord que se mantenía desde 2003.

Mientras tanto, el promedio de todo el continente se ubicó como el tercero más caluroso, por detrás de las temporadas de 2024 y 2022.

El impacto del cambio climático según la comunidad científica y la ONU

Ante la difusión del informe, voceros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteraron que el planeta continuará experimentando temperaturas récord mientras la humanidad siga dependiendo masivamente de la quema de combustibles fósiles.

Por su parte, los científicos climáticos ratificaron que la actividad humana, específicamente el uso continuo de carbón, petróleo y gas, son los principales factores detrás del cambio climático.