JD Vance confronta a manifestante con bandera de México en plena convención republicana

J.D. Vance Segundo día de la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas. EFE/EPA/ALBERT PENA (ALBERT PENA/EFE)

Esta tarde 10 de septiembre de 2026, el vicepresidente de los Estados Unidos de América James David Vance arremetió contra un manifestante que ondeaba la bandera de México.

Los hechos ocurrieron durante el segundo día de la de la convención de mitad del mandato del Comité Nacional Republicano realizado en el American Airlines Center en Dallas, Texas.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Mientras el republicado daba su discurso, un manifestante que ondeaba la bandera mexicana irrumpió en el lugar. Vance detuvo el discurso para informar la situación a las personas que veían la conferencia en línea mientras el lugar se llenaba de abucheos.

Segundo día de la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas. Manifestante ondeando la bandera de México. EFE/EPA/ALBERT PENA (ALBERT PENA/EFE)

“Amigo mío, si tanto amas México, mueve tu trasero para allá, yo compro el boleto de avión” fueron las palabras que expresó Vance después de ver la bandera mexicana en el público, su comentario fue recibido con aplausos y gritos de aclamación por parte de la audiencia dentro del pabellón.

Después de los hechos, la conferencia continuó de manera normal, mientras los asistentes repetían “Estados Unidos”.

¿Quién es J.D. Vance?

James David Vance es un escritor y político conservador, además de ser el actual vicepresidente de Estados Unidos y la segunda administración de Donald Trump.

Cuenta con una variedad de libros publicados, su más reciente título publicado en junio de 2026 Comunión: Encontrando mi camino de regreso a la fe (Communion: Finding My Way Back to Faith en inglés) es actualmente el más vendido en Estados Unidos, de acuerdo con información de Amazon.

En Instagram cuenta con más de 2.9 millones de seguidores y en su biografía puede leerse “Cristiano, esposo, padre. Vicepresidente de los Estados Unidos. Cuenta personal.”.