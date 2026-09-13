Mamdani, primer alcalde de Nueva York que marcha en el Desfile de la Independencia de México

Relaciones EU-México El alcalde de Nueva York, este domingo en el Desfile por el Día de la Independencia de México

Zorhan Mamdani publicó en su cuenta en X varias fotos y un mensaje donde muestra su orgullo por ser el primer alcalde de Nueva York que participó en el Desfile de la Independencia de México, celebrado este domingo en la Gran Manzana.

“La lucha de México por la independencia es el triunfo de un pueblo decidido a forjar su propio futuro. Hoy, me enorgulleció ser el primer alcalde de la ciudad de Nueva York en marchar en el Desfile del Día de la Independencia de México en Sunset Park, junto a una comunidad que ha cultivado el orgullo cultural a lo largo de generaciones. Los neoyorquinos de origen mexicano son el corazón de nuestra ciudad y de su lucha por un futuro mejor”, escribió el demócrata Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York.

Nueva York El alcalde de Nueva York, Zorhan Mamdani, saluda durante el Desfile por el Día de la Independencia este domingo

En las imágenes, Mamdani, líder de la corriente socialista del Partido Demócrata y atacado constantemente por el presidente Donald Trump y los republicanos, colgó fotos del desfile y de él mismo con el puño en alto, rodeado de banderas mexicanas, imágenes que refuerzan su cruzada en defensa de los inmigrantes y de cómo hicieron grande a Estados Unidos.

En las antípodas de Vance

El mensaje de Mamdani está en las antípodas del vicepresidente de EU, JD Vance, quien atacó a un simpatizante republicano con la bandera de México durante la convención en Dallas que se inventó Trump en homenaje a sí mismo.

“Bueno, amigo mío, si amas tanto a México, vete para allá. Yo te pago el boleto de avión”, declaró desafiante, entre los aplausos de sus seguidores.

Tras el comentario, el manifestante fue abucheado por el público y escoltado fuera del recinto por el personal de seguridad, mientras la audiencia ovacionaba la respuesta del vicepresidente.

Vance aprovechó la interrupción para reforzar su discurso de campaña sobre la identidad nacional y la seguridad fronteriza.