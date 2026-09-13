Lindsay Clancy Caso Lindsay Clancy: ¿en qué va el juicio y qué nueva información hay de la madre acusada por matar a sus hijos? (Redes Sociales)

El caso de Lindsay Clancy sigue conmocionando a la opinión pública. El 24 de enero de 2023, en Duxbury, Massachusetts, la mujer atacó a sus tres hijos mediante estrangulamiento. Sus hijos Cora, de cinco años, y Dawson, de tres, murieron el mismo día del incidente, mientras que el más pequeño, de solo ocho meses, falleció en el hospital tres días después.

Tras cometer el acto, Clancy intentó quitarse la vida arrojándose desde una ventana del segundo piso de su vivienda, lo que le provocó lesiones severas que la dejaron paralizada.

¿De qué trata el caso y cuál es la defensa de Lindsay Clancy?

El proceso judicial inició formalmente en julio de 2026 con una duración de aproximadamente seis semanas. Clancy admitió haber cometido el homicidio de sus tres hijos; sin embargo, su equipo legal presentó una defensa basada en demencia e irresponsabilidad penal.

La defensa argumentó que la acusada padecía una severa psicosis postparto al momento de los hechos y que, debido a su estado mental, no podía comprender la ilicitud de sus actos ni ser considerada penalmente responsable.

¿Cómo va el juicio y por qué no se ha alcanzado un veredicto?

El juicio concluyó sin un veredicto definitivo debido a que el jurado no logró llegar a un acuerdo unánime. Durante las deliberaciones, 11 de los 12 integrantes del jurado respaldaron la postura de la defensa, considerando que la enfermedad mental de Clancy la hacía penalmente irresponsable y que requería tratamiento especializado, señalando además fallas en el sistema de salud mental.

Sin embargo, un solo jurado disidente se negó a absolverla de la responsabilidad penal. Aunque no explicó públicamente su razonamiento, otros miembros del jurado indicaron que a esta persona le resultaba inaceptable la idea de que alguien que cometió el asesinato de sus propios hijos pudiera quedar exenta de castigo a causa de un trastorno mental.