EU niega visas a delegación palestina para asistir a la Asamblea de la ONU

EU rechaza visas a la delegación Palestina

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó por segundo año consecutivo las visas a una delegación palestina de alto nivel que tenía previsto intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Uno de los funcionarios afectados es el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. Así que, el gobierno estadounidense argumentó que los funcionarios palestinos no han cumplido compromisos con EU para avanzar hacia un proceso de paz con Israel.

En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, acusó a Palestina de fomentar acciones legales contra Israel con la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI). Mencionó el pago de estipendios a familiares de presos condenados por ataques contra israelíes y apuntó a funcionarios vinculados con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

“A consecuencia de su falta de reformas, contraria a sus compromisos con Estados Unidos, y de sus actividades continuas que socavan las perspectivas de paz, Estados Unidos extenderá las sanciones que niegan visas a miembros de la OLP y a funcionarios de la Autoridad Palestina” de conformidad con la legislación estadounidense vigente, subrayó el Departamento.

Este suceso es parte de las medidas adoptadas por el gobierno de Trump para restringir visas, debido a la estrecha cooperación entre EU e Israel, en medio del conflicto en Gaza iniciado con los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.