ICE cerca de cumplir una década sin director

ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se encamina a cumplir una década sin un director confirmado por el Senado, una vez que la Casa Blanca retirara la candidatura del policía estatal de Oklahoma Lance Schroyer.

Schroyer, quien es asesor del Departamento de Seguridad Interna (DHS), fue propuesto en junio de este año por el presidente Donald Trump para dirigir la agencia migratoria, en sustitución de Todd Lyons, quien estuvo a cargo de manera interina entre marzo de 2025 y mayo de este año.

La decisión de retirar su nominación trascurrió en cuanto el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, Rand Paul, solicitara al DHS información adicional de la investigación sobre la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en los operativos de ICE y la Patrulla Fronteriza en Mineápolis, en enero pasado.

Actualmente, David Venturella es el funcionario de mayor rango que desempeña las funciones de director interino de ICE, posterior a la salida de Lyons y el octavo responsable provisional de la agencia.

La última persona en estar al frente la dirección de ICE con la aprobación del Senado fue Sarah Saldaña, ya que lideró la institución entre diciembre de 2014 y enero de 2017, durante la administración del expresidente Barack Obama.

Desde entonces, la agencia ha tenido una sucesión de responsables provisionales. En el primer mandato de Trump estuvieron al frente Thomas Homan, Ronald Vitiello, Matthew Albence y Tony Pham. En el gobierno de Joe Biden presidieron el puesto Tae D. Johnson y Patrick J. Lechleitner, de forma interina.

En cuanto Trump regresó a la Casa Blanca, Caleb Vitello asumió temporalmente la dirección por dos meses, debido a las críticas por los resultados de la campaña de deportaciones. Al final, Lyons tomó el puesto.

Durante su gestión, Lyons enfrentó cuestionamientos por la muerte de los ciudadanos estadounidenses Nicole Renée Good y Alex Pretti a raíz de las redadas migratorias en Minnesota en enero. Asimismo, recibió críticas por el aumento de fallecimientos de inmigrantes bajo custodia de ICE.

Lyons anunció su renuncia en marzo, al comparecer ante un comité del Congreso por las muertes registradas en el resguardo por la agencia. Su salida no frenó las objeciones contra ICE por el uso de la fuerza durante sus operativos.

Con información de EFE

Retiran la candidatura del policía estatal de Oklahoma Lance Schroyer