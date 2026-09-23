El presidente de Irán acusa de terroristas a EU e Israel en su discurso ante la Asamblea General

Apertura de la Asamblea General de la ONU El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, muestra desde el estrado de la Asamblea General de la ONU una foto con los retratos de los más de cien niñas y niños muertos tras impactar un misil estadounidense en una primaria de la ciudad iraní de Minab (SARAH YENESEL/EFE)

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó este miércoles a Estados Unidos e Israel de cometer actos terroristas en la guerra contra su país, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU en el que presentó a la República Islámica como una víctima de las agresiones exteriores.

“Ayer, (el presidente estadounidense, Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo”, afirmó Pezeshkian.

“Vengo de un Irán donde bombardearon un colegio”, añadió el presidente iraní mientras mostraba imágenes de más de cien niños asesinados en una escuela de la ciudad de Minab.

Primer discurso en la ONU de un país en guerra con EU

El discurso del mandatario iraní hizo historia por tratarse de la primera ocasión en que un líder de un país que se encuentra en conflicto bélico con EU interviene ante la Asamblea General en Nueva York.

Pezeshkian recordó que Estados Unidos e Israel asesinaron al líder supremo de Irán, Alí Jameneí, en el primer día de la guerra, el 28 de febrero, y mostró una imagen del religioso al comienzo de su intervención.

Acusó además a Washington y Tel Aviv de atacar universidades, centros médicos e infraestructuras, “todo ello en contra del derecho internacional”, y sostuvo que su país solo se ha defendido de las agresiones militares.

“Nosotros solo nos defendimos, no somos terroristas”, aseguró, obviando en su discurso el reciente informe de las Naciones Unidas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de los ayatolás contra su propio pueblo en la última ola de protestas ciudadanas por la recesión económica y la represión.

“Nunca nos rendiremos”

Pezeshkian —el candidato más moderado de los que el régimen permitió que se presentaran a las elecciones— sostuvo que la República Islámica nunca se rendirá: “Nunca bajaremos la cabeza ni nos arrodillaremos”.

El presidente de Irán reiteró que su nación no busca armas nucleares y que tiene derecho al uso pacífico de la energía atómica, un argumento repetido por Teherán desde hace años

El único representante de la delegación estadounidense presente en el recinto abandonó la sala después de que Pezeshkian los llamara terroristas, al día siguiente de que Donald Trump los acusara en los mismos términos.

El presidente estadounidense además planteó ayer ante la ONU la posibilidad de “aniquilar” Irán si no llega a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra.

“¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse o aniquilo la República Islámica y lo hago rápidamente?”, se preguntó el mandatario norteamericano.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con destruir Irán desde que lanzó la ofensiva militar junto con Israel el 28 de febrero, pero a la vez se reivindicó a sí mismo como un pacificador mientras otros hablan de paz pero no hacen nada.

“Debo tomar una gran decisión”, afirmó ante los líderes internacionales y diplomáticos reunidos en Nueva York.

Dispuestos a negociar, pese a encuentro: Rubio

Sobre el encuentro entre una delegación iraní y otra estadounidense el martes en Nueva York, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, declaró que la Administración Trump sigue dispuesta a negociar con Irán pese a que no hubo grandes avances en dicho encuentro.

“Lo que ocurrió ayer fue positivo en ese sentido, pero, en última instancia, ya sabes, no quiero presentar esto erróneamente como un gran avance”, declaró Rubio en una rueda de prensa desde Nueva York, en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló como “significativo” que “al menos” se mantuviera una conversación.

Rubio se refirió así al encuentro entre la delegación iraní que viajó para participar en la ONU y los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

El propio Trump explicó que el encuentro duró tres horas y aseguró que se produciría otro “en un futuro próximo”: “Fue una reunión muy buena. No puedo imaginar por qué no querrían (un acuerdo)”.