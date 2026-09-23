Venezolanos tachan de “vergüenza” que Trump haya aceptado reunirse con Delcy Rodríguez

Extraños compañeros de cama Donald Trump y su aliada chavista Delcy Rodríguez se reunieron por primera vez en Nueva York (@delcyrodriguezv)

Aquí tienes el texto corregido respetando tus indicaciones (se mantienen EU y los números escritos en letra/cifra tal como estaban) con las palabras clave SEO resaltadas en negrita:

La foto de Donald Trump y Delcy Rodríguez sonrientes, la primera de un presidente de Estados Unidos y un mandatario chavista en once años, ha sentado como un tiro a miles de venezolanos, que ven así cómo se consuma la alianza entre el magnate republicano y el régimen autoritario de Caracas, que podrá permanecer en el poder, sin presión de Washington para que convoque elecciones en Venezuela, a cambio de parte de su riqueza petrolera.

“Que Donald Trump se haya sentado con Delcy Rodríguez es una vergüenza”, dijo a la prensa el dirigente estudiantil y consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Octavio González durante una protesta frente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en la que exigieron que se permita el retorno de la líder opositora María Corina Machado.

González se quejó de que “estén prevaleciendo los intereses económicos” en la relación entre Caracas y Washington y señaló a Rodríguez de ser cómplice del “robo” de los comicios del 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto en medio de denuncias de fraude electoral en Venezuela.

“Es una vergüenza que aquella persona en la que nosotros pusimos una esperanza de que esto fuera un proceso de cambio político y un proceso profundo de reinstitucionalización dentro de nuestra nación (el presidente Trump) esté sentándose con Delcy Rodríguez y estén prevaleciendo los intereses económicos por encima de los intereses de los venezolanos”, declaró.

“No está escuchando lo que quiere el pueblo venezolano”

González lamentó que ni Trump ni su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, hijo del exilio cubano en Miami, estén “escuchando lo que quiere el pueblo venezolano” y aseguró que el país suramericano “puede ser un gran socio comercial, pero en una Venezuela realmente democrática, una Venezuela donde se puedan defender los intereses de la nación”.

Trump “vendió la democracia en Venezuela a cambio de petróleo”, se lamentó.

Acercamiento inédito entre Estados Unidos y Venezuela Trump y Delcy Rodríguez se reunieron el martes por primera vez en Nueva York, en lo que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, pese a la intervención militar de enero, cuando soldados estadounidenses se llevaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, que permanecen desde entonces en una cárcel de Nueva York.

La reunión se dio en el lujoso hotel Lotte Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a mandatarios extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, en una cita impensable pocos meses atrás, cuando Washington y Caracas mantenían rotas sus relaciones diplomáticas.

La cita se produjo días después del controvertido acuerdo petrolero por el que Venezuela cedió a EU parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde Nicolás Maduro permanece recluido tras ser acusado de narcotráfico y capturado por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas.

Fue el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro, la Administración de Trump ha respaldado al nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, y ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019.

Por su parte, el exgobernador opositor Andrés Velásquez declaró ayer que Rodríguez “no representa a Venezuela” y que, aun cuando sostenga reuniones en Nueva York, esto no va a “lavarle la cara” de su responsabilidad en el “golpe de Estado cometido” en julio de 2024, en referencia a las elecciones presidenciales en las que la oposición venezolana denuncia fraude en la proclamación de Maduro como ganador.