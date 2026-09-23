¿Encontraron el Arca de Noé? Científicos analizan el subsuelo de Turquía para saber si hay evidencia de la embarcación descrita en la Biblia (Pexels / Foto de X)

A través de un sistema de radar de penetración terrestre procedente de Estados Unidos, un grupo de investigadores detectó anomalías subterráneas y huecos con bordes rectos en la provincia de Ağrı, Turquía.

El hallazgo se dio en el marco de una investigación exhaustiva encaminada a examinar el registro de posibles restos asociados al Arca de Noé.

¿Se trata del Arca de Noé?

El proyecto de investigación está encabezado por Cenk Atilla, profesor del Departamento de Arqueología de la Universidad Sivas Cumhuriyet, en colaboración con el investigador estadounidense Andrew Jones. Atilla confirmó que las labores de examinación en el terreno comenzaron el 28 de junio de 2026.

El objetivo del estudio es determinar si las estructuras detectadas corresponden a formaciones geológicas naturales o a intervenciones humanas. Para ello, el equipo utilizó sistemas de radar de penetración terrestre destinados a identificar los espacios vacíos, restos de madera debajo de la superficie que sugieran la presencia de un objeto con forma de embarcación.

La formación examinada mide aproximadamente 164 metros de longitud, una dimensión que defensores de la teoría asocian con los 300 codos descritos en el Antiguo Testamento para la construcción del arca, para recordar el relato bíblico, Dios ordenó a Noé edificar una embarcación para preservar a su familia y a parejas de distintas especies ante el diluvio universal.

Una hipótesis de varias décadas en Turquía

El origen de este sitio se remonta a 1959, cuando el capitán İlhan Durupınar, cartógrafo del Comando General de Cartografía de Turquía, descubrió la formación al revisar fotografías aéreas para la elaboración de mapas regionales.

Desde entonces, la zona situada cerca del pueblo de Telçeker ha sido objeto de especulaciones sobre la ubicación de la embarcación bíblica.

Pese a los hallazgos y a la atención mediática generada a lo largo de las décadas, la comunidad científica no mantiene un consenso sobre la existencia ni la localización exacta de los restos del Arca de Noé, por lo que sigue considerándose como una teoría.