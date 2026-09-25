Papa alerta riesgo por proliferación de armas nucleares

Emmanuel Macron y Papa León XIV EFE (Simone Risoluti/EFE)

El papa León XIV advirtió sobre los riesgos asociados con la proliferación de armas nucleares y llamó a avanzar hacia el desarme durante su primer discurso en Francia, pronunciado ante el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

El pontífice retomó la encíclica Pacem in terris, publicada por Juan XXIII, para respaldar su llamado a reducir el armamento nuclear y recordó el llamado a “que se prohíban las armas atómicas; que todos los pueblos, en virtud de un acuerdo, lleguen a un desarme simultáneo, controlado por mutuas y eficaces garantías”.

León XIV señaló que en el escenario internacional ha ganado terreno una idea que puede favorecer el aumento del armamento nuclear.

“En efecto, se difunde cada vez más la convicción errónea de que la posesión de armas nucleares sería una garantía de seguridad, lo que alimenta una nueva carrera armamentista difícil de controlar”, expresó.

Frente a las tensiones y conflictos actuales, el papa precisó que la estabilidad internacional no debe depender de la acumulación de poder militar.

“La paz no es un equilibrio de fuerzas; se construye cada día a través del diálogo y la justicia”, manifestó el papa.

En ese sentido, exhortó “a no resignarse nunca ante la perspectiva de una guerra considerándola inevitable, sino a promover sin descanso el diálogo y la diplomacia, con el fin de preservar sociedades pacíficas, respetuosas de la dignidad y los derechos de las personas y de los pueblos”.

Llamado a Francia a impulsar la paz

El mensaje del pontífice se realizó delante de Macron, quien en ocasiones anteriores ha planteado la posibilidad de ampliar el papel de la capacidad nuclear francesa como un “paraguas” de protección para Europa frente a la amenaza de Rusia.

León XIV indicó que Francia puede desempeñar un papel relevante en la búsqueda de soluciones diplomáticas ante los conflictos actuales.

“Ante el estruendo de las guerras y las variadas crisis que sacuden a nuestro mundo, Francia tiene la vocación de seguir siendo un incansable artífice de la paz y del multilateralismo, especialmente en el seno de nuestra querida Europa”, declaró.

Asimismo, pidió que “que Francia, fiel a sus valores, abra el surco de una paz desarmada y desarmante, y ofrezca con responsabilidad su insustituible contribución a favor de la paz. Que su libertad crezca sin cesar en la búsqueda del bien común”.

Preocupación por Medio Oriente

Durante su intervención, el papa resaltó el trabajo del Fondo para las Escuelas de Oriente, iniciativa impulsada por el gobierno francés y la organización humanitaria Œuvre d’Orient.

Expuso que desde su creación en 2021, el fondo ha respaldado a más de 260 instituciones educativas en Medio Oriente, entre ellas siete universidades en Líbano y la Universidad de Belén.

La referencia sirvió al pontífice para hablar de la situación que atraviesa esa región, a la que se refirió como el lugar “donde nació el Príncipe de la Paz hace dos mil años”, así como para expresar su preocupación por el sufrimiento de sus habitantes.

“No podemos permanecer indiferentes ante tales sufrimientos que hieren la dignidad humana y claman justicia ante Dios. La gravedad de estas situaciones debe interpelarnos y llamar a cada uno, allí donde se encuentre, a una verdadera conversión del corazón y a un cambio de actitud”, sostuvo León XIV.

Con información de EFE