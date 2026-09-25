Cinco millones de robots industriales operan a nivel mundial

Robot

El Informe World Robotics 2026 de la Federación Internacional de Robótica (IFR) informó que, el número de robots industriales que se encuentran en operación en fábricas de todo el mundo obtuvo una cifra récord de cinco millones de unidades durante 2025, lo que representa un crecimiento de 9% respecto al año anterior.

El incremento estuvo acompañado por un aumento de 11 por ciento en las nuevas instalaciones, ya que durante el año pasado fueron incorporados más de 600 mil robots en plantas industriales de varias regiones.

“La automatización industrial avanza a gran velocidad”, aseguró la presidenta de la Federación Internacional de Robótica (IFR), Jane Heffner.

La IFR destacó que el número actual de robots industriales en funcionamiento es más del doble del registrado hace 7 años. Asia tiene el mayor crecimiento, seguida por América, mientras que Europa presenta una expansión moderada.

China, con la gran adaptación

China sostiene el liderazgo mundial en la instalación de robots industriales. Durante 2025 incorporó 354 mil unidades, 20 por ciento más que un año antes y cerca de 60 mil por encima del récord registrado en 2024. Con ello, el país cuenta con 59 por ciento de las nuevas instalaciones realizadas a nivel global.

Los fabricantes chinos superaron a los proveedores extranjeros en el marco de su propio mercado. Sus instalaciones aumentaron 15 por ciento, hasta conseguir 195 mil unidades, equivalentes a 55 por ciento del mercado nacional, frente al 57 por ciento registrado en 2024.

Japón se posicionó como el segundo mercado asiático, con 36 mil 219 robots instalados, una disminución de 19 por ciento. A nivel mundial pasó del segundo al tercer lugar, por debajo de Estados Unidos. Aun cuando se pronostica un ligero aumento de la demanda, la IFR cree poco probable una recuperación a corto y mediano plazo.

Corea del Sur instaló 30 mil robots, 1 por ciento menos que el año anterior, y conservó el cuarto puesto mundial. Las inversiones de la industria automotriz podrían estimular la demanda a partir de 2027 y 2028.

Por su parte, India incluyó casi 10 mil 500 unidades, un incremento de 15 por ciento que le concedió ocupar el sexto lugar global, detrás de Alemania. Entre 2020 y 2025, sus instalaciones crecieron a una tasa promedio anual de 27 por ciento.

EU supera a Japón

En América, Estados Unidos desplazó a Japón y ahora es el segundo mercado mundial de robots industriales, sólo detrás de China. En 2025 dispuso casi 38 mil 500 unidades, un avance de 12 por ciento y la tercera cifra más elevada en la historia de este registro.

México consiguió un comportamiento distinto. Las nuevas instalaciones descendieron 7 por ciento, para ubicarse por debajo de las 5 mil 200 unidades. Por ende, el país acumuló 3 años consecutivos de descensos.

Canadá tuvo un incremento de 5 por ciento, con 4 mil robots instalados. Entre 2020 y 2025, el crecimiento promedio anual de sus instalaciones fue de 9 por ciento.

Brasil sobresalió con un aumento de 38 por ciento, al conformar 4 mil 300 robots en 2025. El principal motor provino de la industria automotriz, que montó cerca de 2 mil 100 unidades, 212 por ciento más que el año anterior. El reporte señala que las inversiones de fabricantes chinos de automóviles en el país brasileño probablemente contribuyeron a este incremento.

Europa tiene expansión moderada

Alemania se mantuvo como el principal mercado europeo y el quinto a nivel mundial. Reunió 41 por ciento de las instalaciones realizadas en la Unión Europea en el año 2025. Sin embargo, las ventas disminuyeron 8 por ciento, a menos de 25 mil unidades.

La industria automotriz continúa siendo el principal usuario de robots industriales en Alemania, aunque su papel dentro del mercado está disminuyendo.

Italia, siendo el segundo mercado europeo, obtuvo una reducción de 11 por ciento, con alrededor de 7 mil 800 unidades instaladas. Francia ocupó el tercer lugar regional, con 4 mil 500 robots y una caída de 8 por ciento. En cambio, España afianzó unas 4 mil 300 unidades, 15 por ciento menos que el año anterior.

Automatización consolida crecimiento

La IFR considera que la demanda mundial de robots industriales preserve una tendencia ascendente. Para 2026 estima la instalación de 655 mil nuevas unidades, lo que supondría un crecimiento de 9 por ciento, en lo que para 2029 proyecta conseguir 806 mil instalaciones.

La Federación afirma que factores como la necesidad de contar con cadenas de suministro más resistentes y los cambios en las políticas comerciales e industriales están favoreciendo la relocalización de actividades manufactureras.

A esto se suma la escasez de trabajadores en algunos países y la expansión de la capacidad productiva en economías con salarios elevados, circunstancias que podrían acrecentar el uso de tecnologías de automatización.

La evolución demográfica seguirá impulsando esta demanda, para que los avances en inteligencia artificial, visión artificial y sensores permitan ampliar las funciones de los robots.

Según la IFR, las mejoras en programación e integración de sistemas están reduciendo los costos de implementación, lo que allana la automatización a nuevas industrias y usuarios.