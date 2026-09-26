Escudo de las Américas nombra a 24 grupos señalados como “narcoterroristas” en Latinoamérica; ocho son mexicanos

Reunión del Escudo de las Américas (The White House)

La coalición creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con sus aliados latinoamericanos, conocida como “Escudo de las Américas”, nombró a 24 grupos criminales como “terroristas” en el continente, contemplando a ocho organizaciones mexicanas.

A través de un comunicado firmado conjuntamente, la agrupación informó que las organizaciones nacionales Carteles Unidos, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, “Los Viagras” y “La Línea”, brazo armado del Cártel de Juárez.

La agrupación indica que estas organizaciones narcoterroristas transnacionales “ponen en riesgo la paz y la seguridad de nuestro hemisferio”, motivo por el que buscan realizar labores conjuntas en su contra.

“Declaramos conjuntamente nuestra intención de fortalecer la resiliencia del hemisferio occidental a través de los siguientes tres pilares: economía, seguridad y coordinación multilateral”, agrega el escrito.

Por esto, informó que el grupo buscará imponer, según como corresponda, la congelación de activos y restricciones de migración y visado para miembros, asociados y simpatizantes de las organizaciones señaladas.

En ese sentido, citan el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado del Río), en el que se señala la participación conjunta a nivel ministerial “para considerar la adopción de una resolución que promueva y facilite la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas”.

Situación con México

En el comunicado se señalan a organizaciones criminales mexicanas entre los que son denominados como narcoterroristas, algo que destaca aún más tras la intervención del republicano en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde afirmó que el país es “el epicentro” de la violencia relacionada con los cárteles y llamó al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a “recuperar el control” de su territorio.

“México es el epicentro de la violencia de los carteles”, destacó Trump, quien agregó que México debe “recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”.

No obstante, aseguró que mantiene una buena relación con el Gobierno mexicano y precisó sobre los avances alcanzados entre ambos países.

“Hemos logrado grandes avances, avances muy importantes, con México. Ellos tampoco quieren a los carteles”, expresó y agregó que espera que, cuando se alcance ese objetivo, “toda esta región será un lugar mejor y más seguro”.

Fuerza estadounidense

El republicano añadió desde el escenario de la ONU que revivió la Doctrina Monroe para consolidar la influencia estadounidense en América Latina y amenazó con emplear la fuerza militar en cualquier punto del continente americano si considera que los intereses de EU están en peligro.

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano”, apuntó.

Trump citó las operaciones militares del 3 de enero en Venezuela, que, según comentó, llevaron al arresto y derrocamiento de Nicolás Maduro, quien se encuentra preso en una prisión de Nueva York, misma ciudad que ahora es sede de la Asamblea General.

“Nuestras acciones en Venezuela son una prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental”, afirmó, y añadió que Washington recurrirá, si es necesario, a su “poder militar sin igual” para proteger sus intereses nacionales.

Finalmente, al asegurar que su Administración busca “un cambio fundamental” en Cuba, a quien tachó de estado fallido, la delegación cubana presente en el salón abandonó la sesión.

Ese mismo día, el mandatario estadounidense se reunió con sus aliados de la coalición, a quienes les ofreció intervenir contra los cárteles dentro de sus países si estos no podían combatirlos por sí mismos.

En el encuentro estuvieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Perú, Keiko Fujimori; y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

“Durante años, los carteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos”, declaró Trump ante los mandatarios al inicio del encuentro.

El republicano describió a estas organizaciones como “fuerzas terroristas paramilitares violentas” que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos para enfrentarlas.

“Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, dijo Trump, quien además presumió de haber influido en las victorias electorales de algunos de sus socios.

Los presidentes de Chile, José Antonio Kast, y de Perú, Keiko Fujimori, hicieron un llamado ante la ONU para endurecer las medidas contra las organizaciones criminales y aunar esfuerzos para combatir el “terrorismo”.

“Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentadas como lo que son”, aseveró Fujimori al dirigir su primer discurso como jefa de Estado ante la Asamblea General del organismo.

En la misma línea se manifestó Kast, quien criticó las “malas decisiones” de gobiernos anteriores en materia de seguridad y migración, y enfatizó que, con su llegada al poder, “Chile está de vuelta”.

Por primera vez en mucho tiempo, afirmó, “los gobiernos latinoamericanos están coordinándose de verdad” para generar “acciones concretas contra el crimen organizado trasnacional, el control migratorio y forjando oportunidades de desarrollo conjunto”.