Seis muertos tras explosión en edificio en Atenas, cuatro eran estadounidenses

Explosión de edificio en Atenas (@news24fra/x)

Equipos de rescate localizaron este sábado los cuerpos sin vida de seis personas, entre ellas cuatro estadounidenses, desaparecidas tras una explosión de gas en un edificio en las cercanías de la Acrópolis de Atenas, Grecia, así lo informó el Cuerpo de Bomberos.

Los fallecidos son dos parejas de estadounidenses (dos hombres y dos mujeres) de entre 35 y 40 años de edad que habían alquilado por poco tiempo un departamento en el edificio, en el que también residían un matrimonio de ancianos, un hombre británico y su esposa griega.

La explosión derrumbó el edificio de dos pisos y provocó serios daños a otros inmuebles adyacentes, tiendas y vehículos de los alrededores.

La deflagración tuvo lugar en la mañana del viernes en el barrio de Plaka, el más turístico de la capital griega, situado a los pies de la Acrópolis, uno de los monumentos más visitados del país.

Varios residentes indicaron a la prensa local que escucharon un estruendo ensordecedor y un fuerte temblor, mientras que muchos creyeron inicialmente que se trataba de un terremoto, un rayo o la detonación de un artefacto explosivo.

El alcalde de Atenas, Xaris Doukas, calificó lo sucedido como un “desastre increíble” y señaló que la explosión “podría deberse” a una “fuga muy grande” de gas natural en la segunda planta del edificio.

Durante más de 24 horas, los equipos de rescate trabajaron a toda prisa con la esperanza de localizar a sobrevivientes entre los escombros.

En el segundo piso del edificio había una instalación de gas natural y hay testimonios de un fuerte olor antes de la explosión, indica el diario Kathimerini.

Tras este incidente, las autoridades abieron una investigación para confirmar las causas de la detonación.