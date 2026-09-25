“Competencia sana y prudencia” pide Xi Jinping a Trump

Xi Jinping (JOSE MORA)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a su homólogo chino, Xi Jinping, con quien sostuvo una reunión privada para abordar algunos de los principales asuntos que persisten tensas las relaciones entre Washington y Pekín.

Durante la ceremonia de bienvenida, Xi expuso la necesidad de mantener estable el vínculo bilateral y expresó su disposición a trabajar junto con Trump “para dirigir el gigantesco barco de las relaciones entre ambos países por un rumbo estable hacia el futuro”.

Uno de los temas destacados por el presidente chino fue el desarrollo de la inteligencia artificial. Resaltó que Estados Unidos y China ocupan posiciones de liderazgo en este campo y, por elloambos países tienen responsabilidades compartidas.

El presidente chino manifestó la disposición para fortalecer la cooperación con EU en materia de combate al narcotráfico.

En cuanto a la competencia entre las dos potencias, Xi aseguró que ésta no debe convertirse en una confrontación.

“China y Estados Unidos no necesitan evitar hablar de la competencia, pero ésta debe ser saludable y mantenerse dentro de unos límites”, señaló. Agregó que “debe ser una carrera para ponerse al día el uno con el otro, no una lucha en la que uno gane o pierda”.

Taiwán y Medio Oriente, entre los asuntos hablados

Xi pidió a Trump actuar con “prudencia” con Taiwán y llamó a consolidar el diálogo con Irán para buscar una salida rápida al conflicto.

Por su parte, Trump enfatizó la relación que ha construido con Xi, ya que ha llevado a cabo 3 encuentros en sus dos periodos presidenciales.

Trump vuelve a señalar a las cadenas de televisión

Donald Trump criticó a las cadenas de televisión por no transmitir la ceremonia de bienvenida ofrecida a Xi.

El mandatario estadounidense enunció que las cadenas “se negaron a cubrir uno de los eventos más grandes y hermosos que ha tenido lugar en muchos años”.

Afirmó que la decisión de no transmitir el acto se debe a que las cadenas conocían la relevancia del evento y no querían atribuirle reconocimiento.

“Porque sabían lo bueno que sería y no querían que se le diera crédito a Trump”, manifestó.

Cena de Estado y regalos entre los mandatarios

Más tarde, Trump y Xi encabezaron una cena de Estado en la Casa Blanca. A su llegada, el presidente chino puntualizó los vínculos entre las poblaciones de ambos países.

“La amistad entre los dos pueblos es una causa loable que alberga grandes promesas. Unamos nuestras manos y avancemos juntos, codo con codo”, mencionó.

Xi estableció un paralelismo entre los objetivos políticos de ambos gobiernos. Comentó que la promesa de Trump de “hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande” y el llamado de China a tener una gran revitalización nacional son metas ambiciosas que pueden “ayudarse mutuamente a alcanzar” sus respectivos objetivos.

En el momento de brindis, Trump anunció que entregaría a Xi una escultura de un águila calva capturando y matando a un dragón, pieza que representa la fuerza de Estados Unidos frente a China. En cambio, el presidente chino adelantó que regalaría dos pandas.

Entre los invitados a la cena estuvieron empresarios y figuras del sector tecnológico como Elon Musk, Michael Dell, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sam Altman y Tim Cook, entre otros multimillonarios.