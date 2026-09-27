Cinco detenidos por explosivos cerca de una base británica usada por EU

Momento de la detención de los 5 hombres que cargaban con explosivos dentro de camionetas (@mysteryWN/x)

Cinco hombres fueron detenidos y 85 viviendas evacuadas este domingo en las inmediaciones de una base militar con presencia estadounidense en el condado de Gloucestershire, Inglaterra, donde la Policía antiterrorista investiga un posible incidente relacionado con explosivos.

En conferencia de prensa ante los medios, el subcomisario jefe de la Policía de Gloucestershire, Richard Ocone, confirmó que la operación de seguridad comenzó por la mañana tras recibir informaciones sobre “tres vehículos sospechosos” que se dirigían hacia la base de la Real Fuera Aérea (RAF) de Fairford, utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF).

“Agentes armados acudieron al lugar y cinco hombres fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido delitos contemplados en la Ley de Explosivos. Posteriormente, fueron detenidos también bajo sospecha de estar preparando un acto terrorista”, precisó el subcomisario.

Asimismo, destacó que siguen trabajando para determinar la naturaleza exacta del incidente, al tiempo que pidió a “la ciudadanía que no haga especulaciones”, sino que “siga los canales oficiales para mantenerse informada de todas las novedades”.

Por su parte, la coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista, la comisaria adjunta, Vicki Evans, coincidió en que se encuentran en las “primeras etapas” de la investigación.

Estas detenciones se producen en un contexto de creciente preocupación en Reino Unido por las actividades atribuidas a Estados considerados hostiles, entre ellos Rusia e Irán.

En ese sentido, la base de Fairford, próxima a la localida de Whelford, adquirió especial relevancia este año después de que el ex-primer ministro Keir Starmer autorizara acciones estadounidenses de carácter defensivo contra instalaciones de misiles iraníes desde bases situadas en territorio británico.

El ministro de Defensa, Wes Streeting, destacó este domingo la rápida intervención de los servicios de emergencia y de seguridad para detener a los sospechosos y proteger a la población, pero consideró inapropiado ofrecer más detalles mientras continúa la investigación.

Trump aplaude operativo

Después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió el arresto de las cinco personas.

“Los arrestos en el Reino Unido fueron fantásticos. Trabajar con Gran Bretaña fue un gran trabajo. Ahora los tenemos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestra fortaleza”, expresó Trump a la prensa al aterrizar en Chicago.

“Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los capturamos”, agregó, sin responder a más preguntas.

El pasado julio, el Gobierno iraní condenó que Londres hubiese autorizado por primera vez a los aviones de EU lanzar operaciones “defensivas” desde bases británicas que albergan aviones estadounidenses, pero se ha negado a colaborar en operaciones ofensivas.

Varios medios informaron recientemente de que el nuevo primer ministro, Andy Burnham, también ha autorizado que aviones estadounidenses usen sus bases en el océano Índico y la de Fairford.