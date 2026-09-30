Caso Christa Pike: Fue sentenciada a muerte hace 30 años y hoy se detuvo su ejecución ¿Qué fue lo que pasó?

Ejecución de Christa Pike La ejecución programada de Christa Pike, quien participó en el brutal caso de tortura y asesinato de Colleen Slemmer, fue detenida a último momento.

A lo largo de la historia han existido crímenes capaces de paralizar un país entero, siendo uno de los más impactantes el caso de tortura y asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que murió en 1995 a manos de Christa Pike y Tadaryl Shipp, pareja que atrajo a la víctima a la zona boscosa de Knoxville, Tennessee, para ejecutar en conjunto el delito.

Tras revelarse el brutal crimen, Christa Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado en 1996 a sus 20 años, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir la pena de muerte en la era moderna de Estados Unidos.

Sin embargo, su ejecución programada para este 30 de septiembre de 2026, tres décadas después del crimen, fue detenida a último momento y entra en suspensión temporal tras nuevos argumentos presentados por la defensa de la acusada ante la corte federal.

Ejecución de Christa Pike: ¿por qué fue suspendida y qué procede en el caso?

Este miércoles 30 de septiembre fue suspendida la ejecución de Christa Gail Pike en Tennessee por el asesinato de Colleen Slember, crimen que la acusada cometió a los 18 años durante el año 1995 en colaboración con su entonces novio Tadaryl Shipp, quien actualmente cumple cadena perpetua.

La administración de la inyección letal a Pike fue detenida una hora antes de su programación debido a que los jueces del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito indicaron que necesitaban más tiempo para considerar los argumentos del caso de Pike presentados por la defensa.

Stephen Ferrell, abogado de la acusada, solicitó al tribunal de apelaciones tomar en consideración la edad de Christa al momento del crimen, el historial de abuso sexual grave que la acusada sufrió desde que era pequeña y una enfermedad mental no tratada (trastorno de bipolaridad tardíamente diagnosticado); la solicitud incluyó que la moción fuera devuelta al tribunal de distrito.

“Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos. [...] Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen”, expuso Christa Pike en un comunicado incluido en su solicitud de indulto.

El equipo legal de la acusada argumenta que “el cerebro de una persona de 18 años no es el cerebro de un adulto” y destacó que a otros jóvenes de 18 años condenados a muerte en Tennessee se les han anulado sus sentencias por lo que, en el caso de Pike tras el crimen de 1995, también era “demasiado joven” para recibir tal sentencia.

Hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo llevará la suspensión temporal, ya que los documentos concluyen que la nueva fecha de ejecución o la posible suspensión definitiva está sujeta “hasta nueva orden” del tribunal. En caso de que los jueces decidan desestimar la solicitud de Pike, su pena de muerte seguirá adelante.

Asesinato de Colleen Slember: el crimen por el que Christa Pike recibió la pena de muerte a sus 18 años

El asesinato de Colleen Slember en 1995 conmocionó a la ciudad de Knoxville y causó revuelo mediático cuando, al hallazgo del cuerpo de la joven, registraron el símbolo de un pentagrama en el pecho del cadáver, lo que dio por hipótesis inicial que el crimen pudiera haber sido cometido por un grupo satánico.

No obtsante, después de que Christa Pike alardeara del asesinato antes y después del mismo, mostrando a sus compañeros del campamento de formación laboral para adolescentes con problemas —del que Tadaryl Shipp y la víctima también formaban parte— un trozo del cráneo de Slemmer, las autoridades llevaron a cabo su detención y la de los involucrados.

Según la fiscalía, Christa sospechaba que Colleen Slemmer intentaba “robarle” a su novio, por lo que la atrajo a una zona boscosa de Knoxville el 12 de enero de 1995, sitio en el que la apuñaló con un cúter y procedió a golpearla junto a Shipp, antes de asesinarla de un golpe con un trozo grande de asfalto. Durante el desarrollo del caso, el novio de Pike admitió haber sido él quien grabó un pentagrama en el cuerpo de la víctima.

Dado que Tadaryl Shipp tenía sólo 17 años cuando ocurrió el crimen, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Christa Pike, por su parte, fue la única que recibió sentencia de muerte en 1996.

May Martínez, madre de Colleen, admitió en una entrevista teléfonica que ha esperado la inyección letal para Christa Pike durante tres décadas: “Cada vez que lo pienso, pienso en Colleen sintiendo ese dolor e intentando levantarse y correr”.