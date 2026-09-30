Copiloto intenta estrellar avión que iba rumbo a Tel Aviv; Israel lo califica como “acto yihadista”

Netanyahu recibe a uno de los pasajeros israelíes que "estranguló" al copiloto del avión (Oficina del Primer Ministro de Israel/EFE)

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta de Dubái a Tel Aviv aterrizó de emergencia este miércoles en Arabia Saudí, tras lo que la aerolínea emiratí calificó como un “altercado en la cabina de mando” y el Gobierno de Israel denunció como “atentado”.

El vuelo FZ 1073 despegó desde Dubái esta mañana y, antes de llegar la frontera jordana, según la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se observó como la aeronave, que seguía una dirección este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, en dirección sur, y luego enfiló hacia Tabuk, Arabia Saudí, donde realizó un aterrizaje de emergencia.

El piloto y el copiloto del avión resultaron heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en Tabuk, indicó en un comunicado el aeropuerto saudí.

Caída en picada

Según información del diario israelí Haaretz, el avión cayó en picado y descendió más de 5 mil metros en menos de dos minutos.

El Canal 12 de la televisión israelí difundió varios vídeos que muestran momentos de caos durante ese repentino descenso.

Un vídeo también muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos, que aparecen ambos en el suelo y ensangrentados, y que aseguran haber “controlado al terrorista” después de que apuñalara al piloto e intentara atacarlos a ellos.

“Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado”, afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado en el suelo de lado y con una máscara de oxígeno, como al agredido, también acostado en el suelo con otra máscara.

Israel denuncia un atentado

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apuntó a que uno de los pilotos del vuelo Flydubai intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

“Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes”, destacó Netanyahu en un vídeocomunicado emitido por su oficina, en su primer mensaje tras el incidente.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, fue más allá y calificó de “intento de atentado terrorista yihadista” el suceso.

“El grave incidente a bordo del vuelo de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista. Fue frustrado únicamente gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación”, precisó Katz en un comunicado.

Aerolínea confirma un “altercado en la cabina”

Flydubai confirmó que se produjo “un altercado en la cabina de mando” del avión y pidió “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

Según la versión de Flydubai, los miembros de la tripulación “controlaron la situación”, desviaron el avión y lo hicieron aterrizar “de forma segura” en el aeropuerto de Tabuk, donde “todos los pasajeros y tripulantes se encuentran a salvo y han sido contabilizados”.

“En esta fase inicial, se desconocen las causas y motivos subyacentes de este suceso, los cuales están sujetos a una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos”, añadió Flydubai.

Trump asegura que hablo “extensamente” con Netayahu sobre el incidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que habló “extensamente” con el premier israelí sobre el incidente del vuelo y aseguró que, según la información que recibió, el copiloto podría haber sido “quiza un terrorista”.

Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, el republicano relató que, según la versión que le contó Netanyahu, el copiloto apuñaló al piloto y este, pese a encontrarse en muy mal estado, logró abrir la puerta de la cabina para pedir ayuda.

Un pasajero israelí entró entonces en la cabina, ayudó a reducir al copiloto y, según la información que recibió, consiguió levantar los controles y nivelar el avión antes de que se estrellara.

“Esta es la historia que escuché. No sé si es cierta”, manifestó Trump, quien añadió que, según la información que había recibido, el copiloto aparentemente intentó hacer que el avión se estrellara.

“No saben eso”, matizó el mandatario, antes de describir como “increíble” la actuación del pasajero que intervino en la cabina.

Asimismo, elogió al pasajero Ben Gurión, uno de los que inmovilizó al copiloto y que fue recibido por Netanyahu este miércoles, en un acto oficial donde lo catalogó como “héroe”.

En un comunicado posterior publicado en X, Netanyahu aclamó la “extraordinaria valentía” del copiloto herido, a quien identificó como el capitán Smit Machchhar, de nacionalidad india.

De acuerdo con declaraciones al diario israelí Ynet, el israelí Musayev (dentista de profesión) es otra de las tres personas que ayudó a maniatar al atacante y ofreció ayuda médica al piloto herido.