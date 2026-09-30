Llegan a Tel Aviv los pasajeros que evitaron que se estrellara su avión; Netanyahu tacha el incidente de “atentado yihadista”

Medio Oriente Israelíes con banderas nacionales saludan en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv a los pasajaeros del avión atacado (ABIR SULTAN/EFE)

Los 180 pasajeros israelíes que sufrieron en la mañana de este miércoles un incidente violento en un vuelo de Flydubai que les obligó a aterrizar en Arabia Saudí llegaron esta tarde al Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv, donde fueron recibidos por decenas de personas con banderas israelíes al grito de «El pueblo de Israel vive».

El avión partió de Tabuk (Arabia Saudí), donde se encontraban los viajeros después de que su vuelo de Dubai a Tel Aviv aterrizara allí de emergencia tras el intento de atentado terrorista yihadista, como calificó el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz.

La aeronave descendió bruscamente seis mil metros en pocos minutos, luego de que uno de los pilotos apuñalara al otro, hasta que otros pasajeros y tripulantes neutralizaron al atacante y estabilizaron el avión.

«El propósito era estrellarlo»

Según Katz, el piloto terrorista trató de tomar el control con un único objetivo: estrellarlo; «pero lo impidió el heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista y con sus propias manos devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación».

Por su parte, Netanyahu informó de que todos los pasajeros están fuera de peligro y que el piloto que perpetró el apuñalamiento (al que se puede ver maniatado en uno de los videos) está siendo interrogado por las autoridades saudíes.

«He dado instrucciones a los servicios de seguridad para que se preparen ante posibles amenazas adicionales», señaló en un videocomunicado en el que califica el incidente aéreo de «extremadamente grave».

«¡Apuñalamientos, apuñalamientos, sangre, sangre!»

Uno de los pasajeros, identificado como Adam, declaró al canal 13 de la televisión nacional que el sistema eléctrico del avión se apagó de repente, antes de oírse gritos de: «¡Apuñalamientos, apuñalamientos, sangre, sangre!». Alguien pidió intervenir a los pasajeros y varios adultos israelíes lo hicieron. «Tres o cuatro personas salvaron a 180», resumió.

Otra pasajera, Dalia Shpigel, sintió que estaba pasando «algo muy raro» cuando comenzó a oír «gritos aterradores».

«Resultó que una madre que esperaba a su hija cerca del baño había visto lo que sucedía en la cabina y empezó a gritar aterrorizada», comentó.

Entre tres y cinco hombres irrumpieron en la cabina, redujeron al terrorista y comenzaron a atender al piloto herido. «No sabíamos dónde íbamos a aterrizar hasta que el avión tocó tierra», agregó.

Suspender una ruta popular

La ministra de Transportes israelí, Miri Regev, exigió la suspensión de vuelos de Flydubai a Israel y pidió a la Autoridad de Aviación Civil que investigue si Emiratos Árabes Unidos vulneró el acuerdo bilateral de aviación, el cual excluye a los pilotos de Estados que carezcan de relaciones diplomáticas con Israel.

El motivo es la información, no confirmada, de que el piloto era originario de uno de estos países, Omán.

Flydubai confirmó en un comunicado el altercado en la cabina de pilotos, pero pidió “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

Dubái es uno de los destinos turísticos favoritos de los israelíes, pese al riesgo de sobervolar el golfo Pérsico tras declarar Estados Unidos e Israel la guerra a Irán.