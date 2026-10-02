Lula llama a vencer a Flávio Bolsonaro en primera vuelta

Lula Da Silva

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a sus simpatizantes a apoyarlo para derrotar en primera vuelta al senador Flávio Bolsonaro, esto una caminata por el centro de Río de Janeiro.

Lula da Silva utilizó el acto a fin de movilizar a sus seguidores en defensa de la “democracia” y contra la extrema derecha, con la intención de evitar una segunda vuelta en los comicios de este domingo, algo que no sucede en Brasil desde 1998.

Durante el recorrido, Lula pidió “matar la desgracia” y lograr una victoria frente al hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado en 2025 a 27 años de prisión por involucrarse en un intento de golpe de Estado.

El acto fue llevado a cabo en Cinelandia, un punto emblemático de las movilizaciones multitudinarias contra la dictadura militar brasileña en la década de 1980.

“Lo que está en juego no es la victoria de un hombre, sino de una idea: la democracia”, resumió Lula.

El presidente y candidato brasileño dirigió sus críticas contra Flávio Bolsonaro por sus vínculos con el banquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, quien se encuentra encarcelado y ha sido señalado como presunto responsable del mayor fraude financiero de la historia de Brasil.

“No podemos permitir que la cuadrilla del Banco Master vuelva a gobernar este país”, aseguró.

Flávio Bolsonaro admitió haber recibido una cantidad millonaria de Vorcaro para financiar una película biográfica sobre su padre, aunque negó que esa operación constituya un delito.

Encuestas pronostican un segunda vuelta

De acuerdo con las últimas encuestas recabadas en el reporte, Lula cuenta con 45 por ciento de los votos válidos para la primera vuelta, en cambio, Flávio Bolsonaro registra 40 por ciento, resultados que llevarían a ambos candidatos a una segunda ronda prevista para el 25 de octubre.

Río de Janeiro es un territorio políticamente relevante para la familia Bolsonaro. Sus integrantes han ocupado diferentes cargos de elección popular como concejales, diputados, y senadores en representación de la ciudad.

En las elecciones de 2022, Jair Bolsonaro consiguió 56.5 por ciento de los votos en Río de Janeiro, frente a 43.5 por ciento para Lula.

Con información de EFE