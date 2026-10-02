OEA exige elecciones en Nicaragua y la liberación de presos

La OEA exige a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo que se debe recuperar la democracia y deben convocar a elecciones (Archivo)

OEA exige elecciones a Nicaragua — En reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución en la que exige a las autoridades de Nicaragua la celebración de elecciones democráticas y la liberación incondicional de presos políticos, esto, luego de que el presidenteDaniel Ortega, anunciara que no habrá más comicios en el país.

El documento aprobado por unanimidad, insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

La OEA había convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres, pero solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. Los demás enviaron delegados de menor rango.

La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para “la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas”.

También crea un grupo ministerial de seguimiento sobre Nicaragua que debe establecer un diálogo con las autoridades del país y la oposición, y presentar una serie de recomendaciones dentro de 90 días.

Brasil, que había votado en contra de convocar esta reunión, subrayó su oposición a cualquier referencia que señale a Nicaragua como “una posible amenaza a la paz y a la seguridad regionales”.

La OEA no convocaba una reunión de consulta de los ministros de Exteriores desde 2019, cuando el organismo abordó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.

El organismo decidió tomar medidas después de que Ortega declaró el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones, tras lo cual el Gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas “traidores a la patria”, en una referencia a la oposición.

Durante el encuentro de este viernes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció que la “dictadura” de Nicaragua ha vetado a la nueva embajadora estadounidense en el país, Natasha Franceschi, ratificada el pasado miércoles por el Senado.

Por su parte, el canciller dominicano, Víctor ‘Ito’ Bisonó, anunció la decisión de su país de cerrar su embajada en Nicaragua mientras “persistan las condiciones” de deterioro de la democracia.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, manifestó que es “urgente” que la nación recupere el orden constitucional y pidió a los Estados miembros que actúen mediante herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, así como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026