¿Qué es y de que trata el ‘Proyecto Meridian’? La nueva iniciativa militar del Pentágono de EU que incluye a Elon Musk

Elon Musk El CEO de Space X es parte de la nueva iniciativa del Pentágono. (Wikipedia Commons)

Estados Unidos ha anunciado un nuevo proyecto militar. El director ejecutivo de Space X, Elon Musk, será una de las principales personas a cargo.

¿Qué es Proyecto Meridian?

El pasado 30 de septiembre, el secretario de Guerra Pete Hegseth anunció Project Meridian, un estudio de 120 días sobre el futuro de la guerra. El proyecto será liderado por Emil Michael, el jefe tecnológico del departamento, e incluirá entre los participantes a Palmer Lucky, fundador de la compañía de defensa Anduril, Newt Ginrich, excongresista, y Elon Musk de Space X. Los acompañarán también académicos expertos, oficiales del gobierno y profesionales de la industria militar.

La iniciativa busca “estudiar los campos de batalla del futuro”, contemplando incluso tecnología militar para la Luna. Hegseth apunta a los rápidos avances en Inteligencia Artificial, robótica y biotecnología como los puntos que se deben incorporar a la estrategia de defensa nacional. El secretario dice que deben identificar “los terrenos que debemos conquistar y capacidades que debemos dominar”. Se buscaría desarrollar, probar y comenzar a utilizar nueva tecnología para el 28 de enero del próximo año.

¿Cuál será el rol de Elon Musk en Proyecto Meridian?

El nuevo proyecto marca el retorno de Elon Musk a la Casa Blanca. El empresario lideró el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés) durante los primeros meses de la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, surgieron desacuerdos sobre el presidente. Musk incluso llegó a amenazar con liberar información comprometedora del mandatario en X, plataforma de la que es dueño, además de afirmar que sin él Trump no habría ganado la presidencia.

Desde aquel conflicto, Musk y Trump se han reconciliado. Hace poco, asistió a la bienvenida de Xin Jingpin, presidente chino, a la Casa Blanca. Aun así, no había vuelto a colaborar directamente en proyectos del gobierno, más allá de obtener contratos para el desarrollo de tecnología.

En mayo, a Space X se le otorgó un contrato de 4 mil millones de dólares para desarrollar satélites que detecten amenazas y otros de 2 mil millones para satélites de comunicación. Con el nuevo proyecto, Musk y Starlink, la subsidiaria de Space X que fabrica y opera satélites, se posiciona como uno de los principales proveedores que busca ofrecer a Trump la estrategia de seguridad estilo “Domo de Hierro” (similar a la fallida estrategia del expresidente Ronald Reagan, coloquialmente conocida como proyecto Star Wars, cuyo objetivo era desarrollar satélites capaces de detener las armas nucleares soviéticas) que el mandatario quiere desarrollar.