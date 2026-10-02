Putin supervisa ejercicios militares con más de 47 mil efectivos en Rusia

Vladimir Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisó la etapa final de los ejercicios de comandancias Centro 2026 y de las maniobras Interacción 2026 de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), realizadas en el polígono Chebarkulski, en la región de Cheliábinsk, al pie de los Urales.

Putin recibió un informe del desarrollo de las operaciones por parte del viceministro de Defensa ruso, Yunus-Bek Yevkúrov.

“En correspondencia con los planes de preparación de las Fuerzas Armadas se llevan a cabo los ejercicios estratégicos de comandancias Centro 2026, en los que participan más de 47 mil militares, que cumplen misiones en once polígonos y en el mar Caspio”, informó.

El presidente ruso detalló que en el polígono Chebarkulski evoluciona la fase final de dichas maniobras, con la participación de más de 6 mil militares procedentes de Rusia y otros 6 países, aparte de unidades pertenecientes a las fuerzas de reacción rápida de la OTSC.

Las fuerzas desplegadas en Asia Central enfrentan una agresión desde el 14 de septiembre, mientras que las unidades aliadas combaten un ataque en el sector sur de los Urales.

“La agrupación de tropas en la dirección estratégica de Asia Central repele una agresión desde el 14 de septiembre. La agrupación de fuerzas aliadas repele el principal ataque en el sector del sur de los Urales, ya recuperó las posiciones y desde el 2 de octubre avanza para liberar los territorios ocupados y crear una zona de seguridad”, relató la fábula de las maniobras.

El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, señaló que en las actividades militares integrab contingentes de 7 países, a diferencia de los representantes de otros 51 estados que acudieron como observadores.

“Han sido implicadas cerca de 700 máquinas de combate, más de 600 drones de diversas modificaciones y más de 60 sistemas robotizados”, indicó Beloúsov.

En tanto, Putin puntualizó que las maniobras anexa las experiencias adquiridas durante la “operación militar especial” de Rusia en Ucrania, así como el empleo de nuevos sistemas de armamento y equipamiento militar.

El mandatario ruso enalteció el trabajo conjunto de militares de distintos países y manifestó que este tipo de ejercicios ayuda a reforzar los vínculos entre los participantes.

Putin celebró el contacto entre militares de diversos países, al destacar que esto “fortalece la confianza entre los militares, entre los estados que ellos representan”.

Aparte de Rusia, en Centro 2026 e Interacción 2026 colaboran efectivos de Bielorrusia, China, Kirguistán, Mongolia, Pakistán y Tayikistán.

Con información de EFE