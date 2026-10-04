Bolsonaro hijo gana la primera vuelta en Brasil y se enfrentará a un Lula venido a menos

Elecciones en Brasil Flávio Bolsonaro, ganó la primera vuelta de las elecciones y acerca el regreso al poder de la ultraderecha en Brasil, sí se impone de nuevo a Lula el 25 de octubre (Antonio Lacerda / Isaac Fontana/EFE)

Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro —quien se encuentra en prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva—, ganó las elecciones presidenciales celebradas este domingo. Sin embargo, no superó la barrera del 50 % de los votos, lo que le habría convertido automáticamente en presidente electo sin necesidad de acudir a una segunda vuelta frente al segundo candidato más votado.

Con el 99.27 % de los votos escrutados de los más de 118 millones emitidos (un récord posible gracias al voto electrónico), el senador Bolsonaro ganó la primera vuelta con el 47.16 %, seguido a dos puntos por el presidente Lula da Silva, con el 45 %, por lo que la batalla final se traslada al domingo 25 de octubre.

Las encuestas ya habían mostrado en las últimas semanas una tendencia al alza de Flávio, abanderado del Partido Liberal (PL) por designación de su padre, condena por golpismo mediante.

Sin embargo, ni Quaest ni Datafolha, las dos empresas demoscópicas más relevantes del país, proyectaron una victoria clara del senador.

Para la segunda vuelta, los sondeos publicados antes de este domingo proyectaban un pleito muy reñido, con Lula y Flávio en empate técnico.

“Estoy feliz; Brasil quiere un cambio”

La primera reacción de Flávio Bolsonaro fue mostrar su felicidad por su victoria, aunque no fue suficiente para ser presidente electo, como pidió en campaña a los brasileños.

“Brasil quiere un cambio. Esa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones”, declaró.

Bolsonaro afirmó que por poco consiguió ser elegido presidente en la primera vuelta y que están confiado en que mantendrá su ventaja en la segunda vuelta.

“Hay posibilidades reales de que en tres semanas Brasil de una respuesta y muestre que quiere un Gobierno moderno, con menos ministerios, un Gobierno que respete la democracia”, afirmó.

Segunda vuelta difícil para Lula

Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula. El actual mandatario empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48.4 %. Esto deja al veterano político, de 80 años, en una posición más difícil para ser reelegido, entre otras cosas porque cuenta con pocos aliados entre el resto de los candidatos (ninguno de ellos superó el 3 % de los votos), lo que da cuenta de la extrema polarización política del país entre el lulismo y el bolsonarismo.

Antes de conocerse el escrutinio, fuentes de la campaña de Lula habían comentado que el antiguo líder sindical necesitaba al menos cuatro puntos de ventaja para ir con cierta tranquilidad a la segunda vuelta, condición que no se ha cumplido.

El hijo mayor de Jair Bolsonaro sumó este domingo más de 55.8 millones de papeletas con su nombre, casi tres millones más que Lula y alrededor de dos millones más que su padre en la primera vuelta de 2022.

Rozó incluso la victoria directa en esta jornada, pero perdió fuelle a medida que avanzaba el cómputo de la región noreste, bastión político de la izquierda brasileña.

Hace cuatro años, Lula ganó la segunda vuelta por una diferencia muy estrecha ante el entonces presidente Jair Bolsonaro: apenas 1.8 puntos porcentuales (50.9 % contra 49.1 %), lo que alimentó entre sectores cercanos al mandatario ultraderechista la sospecha infundada de fraude electoral.

Plataformas como X (antes Twitter), propiedad de Elon Musk, jugaron un papel central en la difusión y amplificación del bulo del fraude tras los comicios presidenciales de 2022 en Brasil, narrativa que degeneró en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, cuando Lula llevaba solo una semana en el poder.

En caso de que Bolsonaro gane finalmente la Presidencia, una de sus primeras acciones anunciadas será indultar a su padre.

Milei celebra el resultado en Argentina

Una de las primeras reacciones desde el exterior vino de la vecina Argentina, donde el presidente Javier Milei celebró la victoria de Bolsonaro como una «histórica elección ante el comunista Lula».

«El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad», agregó el mandatario en su cuenta de X.

Milei, que hace unas semanas causó una tensión diplomática al calificar duramente a Lula, expresó su deseo de relanzar la relación bilateral si Bolsonaro llega al poder.

«Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntas, son infinitas», declaró.

De confirmarse en segunda vuelta la victoria de Bolsonaro, Brasil se uniría al bloque de naciones latinoamericanas alineadas con el Washington del presidente Donald Trump, dejando a México y Uruguay como las principales referencias progresistas en la región.

Erika Hilton hace historia en la Cámara de Diputados

Del resto de las votaciones celebradas este domingo en el gigante sudamericano destaca el resultado histórico de Erika Hilton en las elecciones legislativas, al superar los 1.4 millones de votos.

La diputada federal por el estado de São Paulo, representante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), multiplicó casi por seis el resultado que obtuvo en las elecciones de 2022 (cuando consiguió 256,903 votos).

Se convierte así en la mujer más votada de la historia de Brasil para la Cámara de Diputados. Hilton, uno de los perfiles más críticos con la ultraderecha del país, adquirió visibilidad pública seis años atrás al convertirse en la primera mujer trans y afrodescendiente en la Legislatura de São Paulo.

Este domingo, un padrón de más de 158 millones de votantes estuvo habilitado para elegir al futuro presidente, a 27 gobernadores regionales, los 513 escaños de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado Federal y a los representantes de las asambleas legislativas estatales.