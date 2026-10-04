Bolsonaro roza la mayoría absoluta con el 64.81 % de los votos escrutados en Brasil

Elecciones en Brasil El candidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro y su mujer Fernanda Bolsonaro, tras votar en una escuela de la zona norte de Río de Janeiro (Antonio Lacerda/EFE)

El senador Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil con el 49.58 % de los votos, mientras que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, con el 42.25 %, viene recortando distancias, según los resultados oficiales con el 64.81 % del censo escrutado.

Aunque Flávio Bolsonaro aventaja a Lula por siete puntos porcentuales, se espera que el presidente logre acortar las distancias en la última parte del recuento.

Los votos de las mesas electorales del sur del país, de los centros urbanos, las zonas más ricas y mejor conectadas son los primeros en entrar en el recuento. Es por eso que al inicio del escrutinio la derecha suele aparecer con más fuerza.

A la espera del voto del nordeste

La izquierda de Lula y del Partido de los Trabajadores empieza a tomar tracción con el recuento ya avanzado, cuando empiezan a entrar con fuerza los votos de la región nordeste de Brasil, tierra natal del presidente y el Brasil históricamente más pobre.

En 2022, Lula sobrepasó a Jair Bolsonaro tras el 70% del escrutinio.

Si ninguno de los candidatos logra superar la barrera del 50 % de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta electoral entre los dos más votados el próximo 25 de octubre.

Ningún presidente de Brasil ha sido electo en primera vuelta desde 1994, cuando Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) obtuvo el 54.3 % de los votos frente al 27% de Lula.