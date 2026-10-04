Bolsonaro y Lula, a segunda vuelta con el 91.87 % del voto escrutado en Brasil

Elecciones en Brasil Caras de preocupación entre simpatizantes de Lula da Silva en Sao Paulo (ISAAC FONTANA/EFE)

La batalla final por la Presidencia de Brasil se definirá dentro de tres domingos, el 25 de octubre, entre el ganador de la primera vuelta, el senador Flávio Bolsonaro, y el presidente Lula da Silva, si se mantiene el porcentaje con más del 91.87 % del voto escrutado.

El candidato ultraderechista sorprendió con un resultado mejor de lo anunciado en las encuestas, tras lograr el 47.89 % de los votos. Por su parte, Lula logra el 44.14 %, cuando la última encuesta de Datafolha anunciaba que el presidente ganaba, aunque por una diferencia de apenas tres puntos.

Hace cuatro años, Lula ganó la segunda vuelta por una diferencia muy estrecha al entonces presidente Jair Bolsonaro: apenas 1.8 puntos porcentuales —50.9 % contra 49.1 %—, lo que alimento entre sectores cercanos al presidente ultraderechista la sospecha de fraude.

Plataformas como X, de Elon Musk, jugaron un papel central en la difusión y amplificación de la narrativa sobre el “fraude electoral” tras los comicios presidenciales de octubre de 2022 en Brasil, que degeneró en el intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, cuando Lula llevaba sólo una semana en el poder.