Lula tras votar por un cuarto mandato en Brasil: “Estoy seguro que vamos a ganar; lo hicimos bien”

Elecciones en Brasil El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores a su salida este domingo de un colegio electoral en la ciudad de São Bernardo do Campo, periferia industrial de Sao Paulo (EFE/ISAAC FONTANA ISAAC FONTANA/EFE)

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo estar “confiado” de ganar las elecciones al votar este domingo en São Paulo, pese a la supuesta injerencia de Estados Unidos, que las autoridades ya están investigando.

Lula votó hacia las 9:15 hora local en el municipio de São Bernardo do Campo, en la periferiz de la mayor ciudad brasileña, entre las arengas de una multitud de seguidores que esperaban desde temprano la llegada del presidente.

“Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones”, dijo Lula a los periodistas a la salida de la escuela.

“No se resuelven 500 años de atraso en 20 años”

El líder del Partido de los Trabajadores afirmó además que han hecho mucho pero que todavía “queda mucho por hacer” en Brasil.

“Son 500 años de atraso. No se resuelven 500 años en 10, 15 o 20 años. Necesitamos mucho tiempo para arreglar este país”, señaló el exlíder sindicalista y quien más tiempo ha gobernado, casi doce años repartidos en tres mandatos.

Vestido con una camisa blanca y el característico sombrero Panamá que empezó a usar tras una cirugía en junio para tratar un cáncer de piel, llegó acompañado de su esposa, Rosângela ‘Janja’ Lula da Silva.

Dentro de la escuela, posó junto a algunos de sus principales aliados, como su compañero de fórmula, el vicepresidente Geraldo Alckmin, y sus candidatos por el estado de São Paulo, su elegido para disputar la gobernación, Fernando Haddad, y los que compiten por las bancas en el Senado, Marina Silva y Simone Tebet.

Ventaja irrelevante

El sondeo de la firma Datafolha, divulgado la noche de este sábado, da un 45 % al presidente y un 42 % al primogénito del expresidente Jair Bolsonaro en intención de voto para esta jornada, lo que constituye un empate técnico.

Todos los sondeos apunta a que Lula y Bolsonaro se impondrán este domingo al resto de candidatos y competirán definitivamente en segunda vuelta el 28 de octubre.

Este domingo, más de 158 millones de votantes están habilitados para elegir la fórmula presidencial, así como los 27 gobernadores, los 513 diputados, dos tercios del Senado y renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.

Bajo la sombra de Trump

El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, anunció este domingo que la corporación está investigando una posible interferencia externa de Estados Unidos, tras recibir la denuncia presentada por la Abogacía General de Brasila raíz de una investigación periodística del periódico británico The Guardian.

En la publicación, que tuvo gran repercusión en la prensa brasileña, figura que el Departamento de Estado de EU desvió un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia para financiar redes y organizaciones en territorio brasileño con el fin de interferir en el debate político y “desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño”.