A tres años del 7 de octubre: Palestina sufre un genocidio y un futuro aterrador

Conflicto Israel-Palestina Izquierda: Rescatista muere por ataque de dron israelí durante la madrugada de este 7 de octubre del 2026/Derecha: Edificio ubicado en Jerusalén Este de cinco plantas destruido por ataque de Israel el pasado 6 de octubre, en el que vivían en su mayoría mujeres y niños palestinos (EFE)

A tres años del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023,el conflicto armado en Palestina continúa. Han muerto más de 74,245 personas en el enclave palestino a manos de tropas israelíes.

¿Cómo marcha conflicto en Palestina después de tres años?

El 7 de octubre de de 2023, la organización política y paramilitar Hamás atacó Israel en un operativo que resultó en la muerte de alrededor de 1,200 personas. Esto a su vez provocó que Israel bombardeara e invadiera el enclave palestino de manera indiscriminada, particularmente a lo largo de la Franja de Gaza, lo cual ha resultado en la muerte casi 75,000 personas más de 175,000 heridos.

En el tercer año tras el ataque, Hamás —que hoy en día es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea— comunicó que el ataque fue “respuesta natural” a “décadas de amargo sufrimiento” impuesto por Israel.

A su vez, varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Acción contra el Hambre acusan a Israel de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza a través de la destrucción de vivienda, desplazamiento de la población, asesinatos y rechazo de ayuda humanitaria.

En Gaza, indican, se presenta una inseguridad hídrica que afecta al 90% de los hogares. A esto se suma el problema de agua contaminada, que ha provocado la propagación de enfermedades como sarna y varicela. La falta de alimentos y agua potable ha resultado en 74,200 niños de entre 6 y 59 meses que sufren de desnutrición, según datos proporcionados por Acción Contra el Hambre (ACF por sus siglas en francés). La falta de hospitales, a causa del bombardeo, agrava la situación pues estos padecimientos no pueden ser tratados de manera adecuada. Las organizaciones continúan insistiendo en que se garantice el acceso libre y sin restricciones de material médico y ayuda humanitaria.

Tan sólo en la primeras horas de este miércoles 7 de octubre de 2026, Israel mató en un ataque con dron a Mohamed Tamus, de 25 años, un rescatista que se dirigía a atender heridos de otro ataque israelí. Los operativos de Israel contra Palestina continúan a pesar el alto al fuego que se acordó en octubre del año pasado.

Alrededor del mundo, se llevan a cabo congregaciones a raíz de la fecha. Estas incluyen tanto conmemoraciones de las víctimas del ataque perpetrado por Hamás como protestas en contra de la violencia ejercida por Israel en la actualidad

(Con información de EFE)