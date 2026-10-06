La ola de protestas estudiantiles en Francia reaviva el espíritu del Mayo del 68 y acorrala a Macron

Rebelión estudiantil Estudiantes toman la plaza de la República de París, negando que vivan en el país de los derechos del hombre (MOHAMMED BADRA/EFE)

Francia sufre los mayores disturbios estudiantiles de este siglo y los peores desde las protestas masivas de 1986, que tumbaron la polémica reforma universitaria de Jacques Chirac. Cerca de medio millón de estudiantes participaron en decenas de protestas en París y otras grandes ciudades, para manifestarse en contra de los recortes en el sector público y a favor de una mejor educación pública, reavivando de nuevo el espíritu rebelde del Mayo del 68, que acabó con la disolución del gobierno de Charles de Gaulle y la convocatoria de elecciones.

Al igual que hace 58 años, la mecha de la rebelión prendió en un centro educativo en la periferia de París y se extendió como la pólvora por todo el país, con coches incendiados, decenas de agentes heridos y estudiantes detenidos, a los que se unieron trabajadores, políticos de izquierda y sindicalistas que llaman a la huelga general.

Rebelión estudiantil en Francia Un estudiante desafía a un agente de la policía (MOHAMMED BADRA/EFE)

Macron, acorralado

Lo que empezó como una “huelga de lápices” el 17 de septiembre en un liceo de secundaria para pedir una mejora de las condiciones en los centros, adquirió desde este lunes tintes de revuelta nacional, acorralando al presidente Emmanuel Macron y haciendo que se tambalee su gobierno, sacudido desde hace semanas por un grave deterioro de sus finanzas, con la deuda pública en récord histórico y el déficit disparado.

Macron convocó de urgencia a varios de sus ministros para buscar una respuesta a la crisis política, que solo en la jornada de este martes acabó con 488 detenidos y 43 agentes heridos, así como un número indeterminado de heridos, entre ellos un adolescente de 15 años que perdió una mano en circunstancias aún bajo investigación, durante unos enfrentamientos a las puertas de un liceo de Lens (norte de Francia).

También se anunció hoy la primera imputación de un policía que causó graves heridas en la boca a un estudiante de 14 años el pasado 28 de septiembre.

Desde mediados de septiembre hasta hoy, se han registrado durante las revueltas más de 600 policías y gendarmes y algo más de 200 estudiantes heridos y más de 5,000 arrestos en todo el país, además de destrozos en los centros educativos y en mobiliario urbano ya evaluados en varias decenas de millones de euros.

Este último asunto ha llevado al Ejecutivo a acelerar la tramitación de una ley para obligar a los padres de los menores a pagar los actos vandálicos de sus hijos.

La injerencia de Trump

En un nuevo ejemplo de injerencia de Donald Trump en asuntos internos de otros países, el presidente estadounidense vinculó las protestas estudiantiles en Francia con la “inmigración masiva sin control” y con lo que considera un intento del islam de apoderarse del país europeo.

“Lo que está sucediendo en Francia no es otra cosa que una inmigración masiva fuera de control. ¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el Islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande!”, escribió en su plataforma Truth Social.

Una protesta mirando a las presidenciales de 2027

A solo siete meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que la ultraderechista Marine Le Pen es la clara favorita a suceder a Emmanuel Macron en el Elíseo, los partidos de izquierda han buscado asociarse a las movilizaciones estudiantiles.

El más criticado por ello ha sido La Francia Insumisa (LFI), del candidato Jean-Luc Mélenchon.

El primer ministro Sébastien Lecornu acusó este mismo martes a LFI de “atizar la violencia” en las manifestaciones estudiantiles que recorren el país “con fines electoralistas”.

Mélenchon aprovechó su presencia en la protesta de París para felicitar a los estudiantes, a los que pidió “prudencia”.

“Es una cosa increíble lo que están haciendo, no se dan cuenta. Es el movimiento de juventud más poderoso que se haya visto en Francia en 50 años. Y nadie se atreve a deciros que estáis equivocados, porque tenéis toda la razón”, manifestó Mélenchon, al saludar a un grupo de jóvenes.