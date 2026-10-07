Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid

Maricarmen Mujer de luchó por mantener el piso en el que vivió 7 décadas. (EFE)

Maricarmen, mujer que luchó contra los desahucios sufrido en España, murió este miércoles 7 de octubre en Madrid. Su caso al haber sido desalojada del piso en el cual residió durante siete décadas ha inspirado movimientos en contra de la industria inmobiliaria en su país.

¿Quién era Maricarmen, mujer que luchó contra desalojo en España?

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, residía en un piso ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda desde 1956, cuando su padre adquirió el contrato de alquiler. Tras la muerte del padre en 1960, el contrato lo heredó su esposa y en 2005 pasaría a ser de Maricarmen. Maricarmen vivió en el inmueble durante 7 décadas, siempre pagando los 500 euros que le correspondían.

En 2018, la empresa Urbagestión compró su edificio por un precio mucho menor al de la zona. Desde 2020, los propietarios quisieron desalojarla en cuatro ocasiones. Argumentaban que, a causa de una ley franquista, no se podía subrogar el contrato en dos ocasiones. Los caseros se mostraron tajantes con no dejar que Maricarmen residiera en el departamento, incluso cuando se les ofreció pagar la diferencia de lo que pedían (1,600 euros) o comprar el departamento, tratos que rechazaron.

El 23 de septiembre de este año a las 13:05 horas, Maricarmen fue desalojada por paramédicos de su edificio. La trasladaron al Hospital Gregorio Marañón y la policía acordonó el edificio ante protestas de locales.

Desde el desahucio, permaneció hospitalizada en el centro médico donde la llevaron desde su desalojo. Este miércoles 7 de octubre, se pronunció su fallecimiento.

Su muerte fue confirmada por el Sindicato de Inquilinas. “Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: ‘luchad, seguid luchando por lo que es vuestro’”, comunicó el organismo sindical.

En entrevistas, reiteró que lucharía hasta el final y su caso ha inspirado muchos a exigir justicia en casos de desahuciados. Varios manifestantes cargan letreros en los que se lee “Todos somos Maricarmen” y su caso detonó el adelanto electoral que convocó Pedro Sánchez tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda.