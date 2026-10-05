Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España al 29 de noviembre

Elecciones en España El presidente español Pedro Sánchez anuncia este lunes el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre desde el Palacio de La Moncloa (Office of the Prime Minister of Spain / HANDOUT/EFE)

España acude a las urnas nueve meses antes de que acabe la actual legislatura. Este lunes, el presidente Pedro Sánchez anunció la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

Sánchez tomó esta decisión tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados al Congreso por su gobierno el pasado viernes, y la movilización social producida por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años de la casa donde vivía.

En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, el mandatario socialista defendió el trabajo de su gobierno durante la legislatura y convocó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la “ola ultraderechista” que involuciona y recorta derechos o desean que el país siga siendo “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.

Por una mayoría progresista más amplia

Sánchez, que informó al rey del adelanto electoral, aseguró que su gobierno había tomado “medidas valientes” durante estos años para reforzar el Estado del bienestar, sin sacrificarlo a un aumento del gasto militar de 5 %, como exigen Estados Unidos y la OTAN, también para construir “un mundo mejor” frente a “tiranos”, “tecnooligarcas” y “genocidas”.

Según Sánchez, el mundo se enfrenta a una época de “grandes peligros”, con “mucha tensión” debido a la emergencia climática, los cambios sociales y una inteligencia artificial “muy disruptiva”.

Mayoría progresista para evitar el bloqueo

Reconoció, sin embargo, “errores”, y dijo que el Ejecutivo no ha podido cumplir todo lo que se había propuesto, por lo que decidido convocar elecciones, para dotarse de una “mayoría más amplia progresista para doblegar a las élites”, conquistar nuevos avances sociales y “seguir transformando” España.

El jefe del Ejecutivo abrió el viernes un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelantaba o no los comicios, después de que el Congreso rechazara esos dos decretos sobre alquiler de vivienda, un sector que sufre precios elevados desde hace varios años.

Votaron en contra de los decretos la oposición conservadora y la extrema derecha, además de los independentistas catalanes de Junts, que fueron clave en el resultado final para el rechazo de las medidas propuestas por el Gobierno para paliar la carestía del alquiler.

Protesta social en la calle

El debate parlamentario y la votación posterior de las medidas se produjo en un ambiente de protesta social creciente de grandes manifestaciones y acampadas en ciudades, la principal de ellas en Madrid, para reclamar el derecho a una vivienda digna y a un precio asequible, y para que se impida el desahucio de los inquilinos que se encuentren en situación personal de precariedad socioeconómica.

Sánchez había repetido hasta ahora que las elecciones serían en 2027, cuando terminaba la legislatura, que comenzó en 2023, a pesar de las dificultades políticas.

El Gobierno, formado por una coalición de socialistas y Sumar (izquierda), carece de mayoría parlamentaria y cada vez tenía más complicado sacar adelante las leyes por falta de apoyos parlamentarios, sobre todo de Junts.

A ello se añaden las investigaciones sobre corrupción que salpican al Partido Socialista y los casos judiciales que afectan a familiares directos de Sánchez, como su hermano Daniel Sánchez y su propia esposa, Begoña Gómez.

“Lidiar con la peor oposición de historia”

Sánchez aseguró que en los tres últimos años ha tenido que “lidiar con la peor oposición” de la historia democrática española, en referencia a los conservadores del Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox, “sin ningún sentido de Estado”, a la que acusó de “cuestionar hasta incluso la legitimidad” del sistema electoral.

También le reprochó “bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país” y de “usar su poder autonómico (regional) y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie”.

Feijoo, convencido de que va a ganar

Las primeras palabras de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y favorito en las encuestas para ganjar las elecciones, fueron “¡Por fin!”. Luego la repitió varias veces, como si fuera ya su lema de campaña.

El político gallego anunció en rueda de prensa que se dispone a librar la batalla definitiva con Sánchez por el poder, convencido de que esta vez sí llegará a La Moncloa, aunque sea gracias a la asistencia de Vox.

“Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría, por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles”, remarcó el líder del PP.

“Adelanta las elecciones por la corrupción”

Feijóo cree que Sánchez adelanta las elecciones por temor al calendario judicial que aún tiene por delante, y no por la movilización social en la izquierda que se ha activado por la crisis de la vivienda tras la espoleta del desahucio de la anciana Maricarmen.

“Estoy plenamente seguro de que responde al miedo”, contrapone el líder del PP. “Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos. Los más graves de toda la democracia”.