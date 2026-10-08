Trump considerará “enemigo” a quien diga ‘inteligencia artificial’ en vez ‘superinteligencia’

Estados Unidos El presidente de EU, Donald Trump, baila en un acto de campaña de apoyo de los candidatos republicanos en San Antonio, Texas (CARLOS RAMIREZ/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que la Casa Blanca considerará “enemigo” a quien utilice el término ‘inteligencia artificial’ en lugar de ‘superinteligencia’, tras comprobar el escaso efecto del decreto que firmó el 29 de septiembre para que pase a ser denominado así.

“¡La Casa Blanca considera ‘el enemigo’ a cualquiera que utilice el término ‘inteligencia artificial’ en lugar del nuevo y más preciso término de ‘superinteligencia’!“, publicó en su red Truth Social, en la que aseguró, pese a la falta de evidencia que el termino ya está ”ampliamente aceptado".

El magnate republicano trata así de blanquear los peligros para la humanidad de la Inteligencia Artificial, alertado por sus propios creadores.

Mantener la ventaja sobre China

Trump ha defendido el desarrollo de esta tecnología, ante el debate abierto para contener su avance, principalmente para mantener su ventaja competitiva con China.

“Quien gane la carrera de la IA, gana”, ha repetido en numerosas ocasiones.

A finales de septiembre, el presidente de Estados Unidos anunció la creación de una “Fuerza IA” con un “zar” para vigilar las malas prácticas sin frenar el crecimiento de la industria.

Asimismo decidió sustituir en la documentación oficial el término ‘inteligencia artificial’ por ‘superinteligencia’, al considerar que la palabra “artificial” transmite una idea equivocada de una tecnología que, a su juicio, es “asombrosa”.

Musk cambiará su IA

Elon Musk reveló que cambiará el nombre de una de sus empresas a SpaceXSI, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara que la “inteligencia artificial” (IA) pasara a llamarse “superinteligencia” (SI).

El multimillonario tecnológico afirmó que el nombre de su empresa de inteligencia artificial, SpaceXAI —anteriormente xAI—, pasará a ser SpaceXSI tras una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos.

El término superinteligencia se popularizó en el lenguaje tecnológico hace más de una década con la publicación, en 2014, del libro Superinteligencia: Caminos, peligros, estrategias.

Escrito por el filósofo Nick Bostrom, el libro define el término como “cualquier intelecto que supere ampliamente el rendimiento cognitivo de los humanos en prácticamente todos los ámbitos de interés”.

Esto va más allá de la definición estándar de inteligencia artificial, que normalmente se refiere a un sistema informático diseñado para realizar tareas cognitivas.