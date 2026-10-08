¿Cómo está Christa Pike tras sobrevivir a dos dosis letales? Abogados dan actualización sobre su estado de salud

Christa Pike Sus abogados dan actualización sobre su estado de salud (EFE)

Tras sobrevivir a un fallido intento de ejecución mediante inyección letal, Christina Pike permanece hospitalizada y bajo cuidados intensivos. Más de una semana después del procedimiento, sus abogados aseguran que ha mostrado una evolución favorable, aunque todavía enfrenta lesiones físicas y problemas cognitivos.

¿Qué se sabe del estado de salud de Christina Pike?

El equipo legal de Pike informó que la mujer ha comenzado a recuperar algunas capacidades físicas. Stephen Ferrell, uno de sus abogados, señaló que recientemente pudo caminar por primera vez desde el fallido procedimiento, aunque únicamente durante periodos cortos y dando algunas vueltas dentro de su habitación.

Sin embargo, su recuperación todavía presenta complicaciones. Ferrell explicó que Pike tiene los brazos inflamados y presenta dificultades para moverlos con normalidad debido a las lesiones que sufrió durante el intento de ejecución.

Pike también permanece despierta, pero tiene dificultades para mantener una conversación, pierde con facilidad el hilo de lo que está hablando y presenta problemas para concentrarse.

Hasta ahora, su equipo legal no sabe si las lesiones provocaron algún daño cerebral permanente. No obstante, aseguran que Pike es consciente de lo ocurrido y que se encuentra molesta y confundida al comprender que las autoridades intentaron ejecutarla.

¿Qué ocurrió durante el intento de ejecución?

Durante una conferencia de prensa realizada el miércoles 6 de octubre frente a un juzgado de Tennessee, Ferrell relató que Pike recuperó la conciencia poco después de que le fueran administradas las sustancias utilizadas en el procedimiento de inyección letal del 30 de septiembre.

La mujer permaneció posteriormente hospitalizada y conectada a un respirador. Para el lunes 5 de octubre, los médicos consideraban que Pike presentaba muerte cerebral y contemplaban retirar el soporte vital al día siguiente.

Sin embargo, el martes 6 de octubre Pike despertó y comenzó a hablar, por lo que los médicos no retiraron el respirador como estaba previsto.

Sus abogados también cuestionaron el procedimiento utilizado durante la ejecución. De acuerdo con su relato, se emplearon al menos siete agujas para administrarle dos dosis de pentobarbital y una de ellas habría salido de su brazo.

El equipo legal también cuestionó que Pike continúe esposada y atada a una cama pese a las lesiones que presenta en ambos brazos.

Un juez ordenó conservar las jeringas y otras pruebas relacionadas con el procedimiento mientras continúan las dudas sobre lo ocurrido dentro de la cámara de ejecución.