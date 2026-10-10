Doce muertos y 309 heridos deja ataque con misiles contra aeropuerto de Riad

Tensión en Arabia Saudita tras el ataque con misiles a su aeropuerto en Riad (UnivistaTV)

Ataque contra aeropuerto en Riad — Un saldo de 12 muertos, entre ellas 4 saudíes y un estadounidense, y 309 más heridos, algunas de ellas graves, dejó el ataque con misiles este sábado contra las instalaciones del aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, Arabia Saudita, atribuido a rebeldes chiitas hutíes de Yemen.

“Respecto al brutal ataque que tuvo como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad en la tarde del 10 de octubre, la agresión causó la muerte de 12 personas, entre ellas 4 ciudadanos saudíes”, reportó la Autoridad General de Aviación en un comunicado.

La autoridad señaló que el resto de los fallecidos son “residentes; 2 de nacionalidad bangladesí, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés”.

También aseguró que el ataque “provocó heridas a 309 personas, quienes reciben la atención médica necesaria en varios hospitales, algunas de ellas en estado crítico”, así como “daños materiales que actualmente están siendo evaluados”.

La autoridad saudita no dijo, sin embargo, cuándo serán reanudadas las operaciones en el aeropuerto, que fueron suspendidas “temporalmente”.

Sin embargo, había afirmado en un primer comunicado que la suspensión de las operaciones continuará “hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes”.

El de este sábado es el segundo ataque atribuido a los rebeldes hutíes sobre el aeropuerto de Riad en las últimas 24 horas, después del que el viernes causó la muerte de tres personas y daños en un avión de la aerolínea saudí y otras instalaciones.

El pasado miércoles las autoridades sauditas anunciaron también la muerte de otras tres personas y más de 30 heridos, de varias nacionalidades, en ataques similares de los insurgentes yemeníes contra los aeropuertos de Riad y Abha, este último en el suroeste del reino árabe.

Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas.

Los rebeldes yemeníes afirman que sus agresiones contra el reino árabe son una respuesta a los bombardeos aéreos de Arabia Saudita contra sus posiciones en Yemen en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

El comunicado de la Autoridad General de Aviación saudita se produjo poco después de que otro aeropuerto del reino árabe, el de Dammam, en la Región Oriental de Arabia Saudí, fuera atacado con un “proyectil”, según se informó oficialmente.

“Un proyectil cayó en las inmediaciones del aeropuerto internacional Rey Fahd en Dammam”, dijo en su cuenta en X el portavoz militar de la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, el saudí Turki al Maliki.

El portavoz no dio a conocer detalles sobre el ataque, el tipo del “proyectil” o si ha habido víctimas.

La Crónica de Hoy 2026