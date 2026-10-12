¿Cuándo le harán cirugía al Papa León XIV y cuál será el procedimiento médico?

Papa León XIV será sometido a operación Fuentes del Vaticano informaron a medios europeos que el Papa León XIV será hospitalizado para someterse a una cirugía de nódulo pulmonar. (EFE)

La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa León XIV será ingresado al Hospital Gemelli antes del mediodía para someterse a una intervención quirúrgica programada para el martes 13 de octubre.

Según explicó el Pontífice al finalizar la oración del Ángelus del domingo, su equipo médico recomendó retirar un nódulo pulmonar detectado durante las recientes revisiones médicas.

El Papa León XIV será sometido a cirugía: ¿en qué día y por qué?

León XIV, de nombre secular Robert Prevost, anunció que estos días estaría sometiéndose a una cirugía tras la detección de un nódulo pulmonar en revisiones médicas recientes.

“Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado”, informó el Pontífice a los y las feligreses que se congregaron en la plaza San Pedro del Vaticano durante el tradicional rezo del Ángelus este domingo.

Según reportó Europa Press, fuentes de la Santa Sede confirmaron que el Papa León XIV será hospitalizado este lunes 12 de octubre al Hospital Gemelli de Roma, institución médica que ha brindado anteriormente atención médica especializada a otros pontífices.

No obstante, la intervención quirúrgica para extirpar el nódulo pulmonar detectado se programó para el martes 13 de octubre, por lo que líderes políticos de diversos países y figuras episcopales han expresado sus deseos de “protección y cuidado” al Sumo Pontífice.

¿Qué es un nódulo pulmonar y cuál es el nivel de riesgo de la operación que harán al Papa León XIV?

De acuerdo con la información reportada por el Vaticano, la intervención quirúrgica a la que el Papa León XIV será sometido esta semana, tiene por objetivo retirar un nódulo pulmonar —pequeña lesión o mancha redondeada en el pulmón de menos de 3 centímetros— detectado durante revisiones médicas recientes.

La presencia de esta lesión no significa necesariamente la existencia de cáncer, ya que puede constar de distintas causas y características; en su mayoría, el nódulo tiende a ser benigno y la técnica quirúrgica para su extirpación es mínimamente invasiva.

Este domingo pasado, León XIV adelantó que la lesión pulmonar se encuentra “en una fase temprana y bien localizada”, lo que reduce significativamente el riesgo de cáncer de pulmón, enfermedad que aumenta en personas fumadoras.

Para el retiro del nódulo pulmonar, la intervención médica puede ser una de las tres alternativas explicadas a continuación:

Cirugía torácica asistida por vídeo: También conocida como toracoscopia , es una operación mínimamente invasiva al realizar pequeñas incisiones (una, dos o tres de hasta 2 centímetros) para la inserción de un toracoscopio y pequeños instrumentos quirúrgicos que apoyarán el retiro de la lesión.

También conocida como , es una operación mínimamente invasiva al realizar (una, dos o tres de hasta 2 centímetros) para la inserción de un toracoscopio y pequeños instrumentos quirúrgicos que apoyarán el retiro de la lesión. Toracotomía: En esta alternativa, el nódulo pulmonar se remueve a través de una incisión entre las costillas . Es decir, a partir de una gran apertura en el tórax que permite la visión del cirujano o cirujana.

En esta alternativa, el nódulo pulmonar se remueve a través de una . Es decir, a partir de una gran apertura en el tórax que permite la visión del cirujano o cirujana. Cirugía robótica torácica: Gracias a la evolución de la tecnología, esta opción permite que un robot ejecute la operación a partir de controles orientados por el médico. También se realizan pequeñas incisiones para proporcionar al equipo médico una visión tridimensional con imágenes de alta definición del lugar operado.

La recuperación de este tipo de intervenciones quirúrgicas es rápida, por lo que el Vaticano prevé un periodo de recobro de aproximadamente una semana, lo que permitirá que el Papa León XIV continúe su gira por América Latina.