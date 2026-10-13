El papa León XIV, operado con éxito de un tumor en el pulmón

Intervención quirúrgica del Papa León XIV ingresa caminando al hospital Gemelli de Roma, para ser operado este mismo martes (ANGELO CARCONI/EFE)

La operación a la que se ha sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en el pulmón ha concluido con éxito, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

“La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, indica el comunicado vaticano remitido a los medios.

La intervención del pontífice, de 71 años, se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

León XIV ingresó en el Policlínico Gemelli poco después de las 13:00 hora local y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado de sus médico de cabecera, Luigi Carbone y sus dos secretarios, el peruano Edgard Rimaycuna y el italiano Marco Billeri.

A su llegada, donde le esperaban cientos de personas y medios, Carbone le presentó a parte del equipo médico y dirigentes del hospital, y después se encaminó hacia el interior del Policlínico acompañado también de varios agentes de la Gendarmería vaticana.

El pontífice de 71 años comunicó el domingo a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro que, durante una revisión de rutina, los médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón (una masa de tejido denso, generalmente benigna) y le habían recomendado extirparlo. El propio Robert Prevost comunicó que el tumor se había detectado en una fase muy temprana y que estaba bien localizado.

“¿Estoy preocupado? Sí”: el secretario de Estado del Vaticano

Antes de la operación, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, declaró a los medios italianos que todo el clero católico está rezando por la salud del papa.

“Nos impresionó la serenidad con la que el papa anunció este procedimiento”, dijo Parolin. “Esperamos que pueda resolver este asunto lo antes posible. Confiamos en él, pero, por supuesto, lo apoyamos con nuestras oraciones”.

Parolin explicó que vio al papa la noche del lunes y confesó que la necesidad de operarlo fue una sorpresa.

“Hablamos con mucha calma”, dijo y añadió: “¿Estoy preocupado? Sí, porque desde luego no me esperaba algo así”.

“Es algo que, gracias a Dios, se detectó de inmediato”, continuó Parolin. “Y normalmente, cuando estas cosas se detectan a tiempo, se pueden resolver”.

Viaje a Sudamérica en noviembre

De momento, el Vaticano ha ratificado que sigue en pie el viaje apostólico del papa León XIV a Argentina está oficialmente programado del 8 al 11 de noviembre de 2026, como parte de una gira por Sudamérica que también incluye a Uruguay (del 6 al 8 de noviembre) y Perú (del 11 al 17 de noviembre).

Bautizado Vaticano III por Juan Pablo II

El hospital Gemelli cuenta con una suite especial para el papa en la décima planta, a la que Juan Pablo II denominó cariñosamente “Vaticano III” durante sus frecuentes estancias allí: San Pedro era el Vaticano I y la residencia papal, Castel Gandolfo, el Vaticano II.

El papa Francisco también pasó una larga temporada allí a principios del año pasado, cuando recibió tratamiento por neumonía.

Como ya sucedió en las diferentes operaciones a las que se sometió el papa Francisco, el Vaticano informará con un boletín médico tras la intervención.

Carbone fue el médico que atendió a Francisco y ahora también se ocupa de la salud de León XIV y le acompaña en sus viajes.

Baja tasa de complicaciones

“Las cirugías para extirpar un nódulo pulmonar suelen ser mínimamente invasivas y presentan una baja tasa de complicaciones”, afirmó a CNN el doctor Matthew Triplette, director médico del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón y especialista en medicina pulmonar y de cuidados intensivos. Añadió que los pacientes normalmente permanecen hospitalizados unos días y luego continúan su recuperación en casa.

El Vaticano seguirá funcionando mientras el papa esté hospitalizado, aunque todo lo que requiera su firma deberá posponerse. Un portavoz declaró el domingo que el papa necesitará aproximadamente una semana para recuperarse de la cirugía.

El Vaticano no tiene normas específicas sobre cómo se transfiere el liderazgo de la Iglesia católica en caso de que el papa quede incapacitado. Incluso si está inconsciente y en tratamiento quirúrgico, el pontífice conserva la plena autoridad papal.